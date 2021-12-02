絲瓜皮蛋蠔仔粥　低脂肪高纖維

天氣開始變冷，有時都想暖笠笠食下粥，又暖胃又清淡，但原來不是所有粥都是清淡又低卡的。含有炸花生、豬皮、內臟、半肥瘦的肉類，或者利用包含豬骨、以雞皮作食材烹煮的粥品例如艇仔粥、及第粥和碎牛粥等，脂肪含量都會比較高，不利健康。今次介紹的絲瓜皮蛋蠔仔粥就選用了低脂肪的蠔仔及高纖維的絲瓜，配合皮蛋，清淡開胃得來又健康。

絲瓜補水又補纖維

絲瓜，又名勝瓜，是一種含水量比較高的蔬菜，每100公克的絲瓜含水可高達95%，因此進食絲瓜可以幫助身體補充水分。而且絲瓜纖維量十分豐富，吸收足夠纖維可促進腸胃道蠕動，有助建立良好的排便習慣。除了高水分及纖維量之外，絲瓜還含有維他命B1、維他命B2、維他命C、鉀、鈣等微量營養素。

蠔仔能增強抵抗力

蠔仔除了低脂肪、高蛋白之外，還有豐富鋅質同硒質。鋅質有助皮膚修補、維持免疫能力以及傷口愈合，而硒質都能有助增強免疫力以及保護細胞免受傷害。每100克蠔仔就已經可以提供一天所需的鋅及硒，是營養豐富的海鮮。

【絲瓜皮蛋蠔仔粥】

材料：

絲瓜 1根

皮蛋 2隻

蠔仔 半碗

米 1杯

薑粒 1茶匙

調味料：

鹽 適量

胡椒粉 適量

做法：

1.蠔仔洗淨後加入薑粒醃一會。

2.絲瓜切粒、皮蛋切件，備用。

3.米洗淨後放入鍋內，倒入適量清水煮至開花。

4.加入蠔仔、皮蛋及絲瓜直至絲瓜變軟。

5.加入鹽和胡椒粉調味即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。