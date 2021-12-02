十月初五的月光︱「全海景」石修穿越時空　同薛家燕再聚

藝人石修今日（2日）現身新城電台接受薛家燕訪問，分享拍攝無綫台慶劇《十月初五的月光》點滴。於2000年舊版本中與顏國樑飾演的「全海景」為一對的家燕姐，笑稱今日穿越時空，與新版「全海景」石修交流，她説：「當年喺澳門拍攝，有好多當地朋友請食飯，佢哋今次喺流浮山拍食得仲勁。」石修表示當地街坊很好客：「佢哋好客氣，煮好晒啲海鮮送到現場請我哋食，感覺好親切，直頭當我哋係街坊一樣。」他指當地保留着香港已少見，像北京「里弄」般的鄉村特色。家燕姐則大讚他於劇中吹色士風演奏十分出色，她打趣說：「嚟緊佢好忙㗎，聽講除咗陶大宇之外就到佢返國內地吹色士風呀，哈哈！」石修則笑言到時要邀請家燕姐跳十字步齊齊表演。

問到聖誕工作及節目安排，石修指暫時也會留港拍劇及陪家人：「我係住家男人，會喺屋企陪老婆。（會落廚煮幾味？）我入廚房我老婆會叫我返出去，哈哈！我會扮關心咁喺門口望吓，呢啲生活情趣嚟，仔同新抱都會過嚟一齊食飯傾偈。」問他會否心急想抱孫，他指後生仔自有計劃，自己從不過問，冇謂令他們有壓力。家燕姐則開心展示孫兒穿上聖誕服的近照，指會與孫兒一起過聖誕。