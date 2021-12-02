57秒片段拍足6日　張振朗《拳王》操到面紅力竭

無綫台慶劇《拳王》自播出後，口碑相當不俗，張振朗、黎耀祥、黃子恒，甚至「二世祖」翟威廉都演得相當之好，張振朗所飾演的角色「海正藍」，在劇中有一幕操練片段約57秒，但振朗為了這不足1分鐘的場口卻做了多項鍛煉，不少更是超高難度動作，包括爬鐵鏈、凌空挺舉、孭沙包袋跑樓梯、sit up及舉啞鈴等。據知除了振朗，整個劇組亦相當辛苦，為了該1分鐘片段，台前幕後不但走勻港九新界，更拍了足足6日！相關片段播出後，網民亦為之驚艷，留言對振朗表示佩服：「好大隻」、「真係好堅」！

根據劇組在官網拳王The Ringmaster 2021曝光的訓練片段，張振朗每條片均是瞓身拍攝，有些場口由於需要振朗在高空拍攝，劇組更貼心安排軟墊以防意外發生，事前又讓振朗在安全的地方做足練習才埋位，認真之餘亦確保安全第一。其中一條短片，操練至「力竭」的張振朗更一度谷到面紅！問到拍攝過程是否很辛苦，他透露：「因為我覺得拍到關於打拳題材嘅劇機會好難得，好想畀觀眾感受到一個拳手為咗打拳可以去得幾盡，所以我都要求自己出盡全力做好件事，唔好浪費劇組咁多位同事付出嘅心機同努力。」

另外，昨晚（1日）實力派綠葉演員楊證樺的演出亦得到了網民的讚賞！在獄中與正藍結緣的義哥（楊證樺飾），出獄後即對正藍惡言，昨晚他惡形惡相現身拳館，正當以為他尋仇之際，原來卻是就自己過往種種不是向正藍道歉，相當「反高潮」！網民對該場口亦很受落：「義哥好堅！面癱嘴形得少少，都講到對白，勁過配音組」、「楊證樺真係好戲，演咩似咩」，更有網民認為編劇寫角色落足心思：「每個角色都有得發揮，黑社會都可以變成義工。」