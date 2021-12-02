短髮智孝大媽味濃　韓韶禧晒腿撐《AAA》

韓國年度頒獎禮《2021 Asia Artist Awards》（AAA）今晚在首爾舉行，由男團Super Junior隊長利特及新人女團IVE成員張元英擔任司儀，將頒發多個影視和音樂的獎項。

眾星今午現身紅地氈跟觀眾打招呼，今年憑劇集《以吾之名》回歸的女星韓韶禧以一襲黑色高衩裙大晒白滑美腿，而今年與男神宋仲基合演韓劇《黑道律師文森佐》的女星全汝彬則以黑色西裝襯Tube top騷腹肌，性感又有型，少女時代成員Yuri就穿上白色長西裝褸晒長腿，而宋智孝早前換了短髮造型後惹來不少負評，有網民批評她的前蔭十足被老鼠咬過，雖然她今日將前蔭Gel起，但造型依然似足大媽。

現身紅地氈的亦包括人氣韓劇《魷魚遊戲》的許成泰與金姝憐、李昇基、車銀優、成勛、男歌手姜丹尼爾、男團Seventeen及女團aespa等，而主辦方事前宣布男星李政宰及劉亞仁會出席頒獎禮，但兩人均沒有現身紅地氈，其中李政宰近日正在美國宣傳《魷》劇，未知他能否現身，而早前捲入強迫女友墮胎風波的男星金宣虎雖然在人氣投票中勝出，但他已決定不出席。