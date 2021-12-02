本日日本：打卡必到！3.921米高《多啦A夢》紀念碑涉谷新登場

《多啦A夢》粉絲以後去東京又多一個地方朝聖啦！涉區地標之一的宮下公園樓頂位置，便剛於昨天設置了名為「多啦A夢 未來的門」的紀念碑。這個為紀念《多》漫畫誕生50周年的紀念碑花了約兩年時間來製造，高3.921米、直徑為5.8米，賣點係集合了藤子筆下11位角色及7種《多》的招牌法寶，整體設計係角色及法寶都由隨意門飛出來的感覺，當中包括了以1：1比例打造、高129.3厘米的多啦A夢外，其旁邊有睡午覺的大雄、亦有《神奇小子》的德仔及皮丘，還有《奇天烈百科全書》的波仔等角色，法寶方面則有縮小燈及空氣砲等，勾起了大家對《多》及藤子人氣作品的種種回憶。除了用眼觀賞，訪客更可以任意觸摸紀念碑，大家不妨擺出富創意的甫士，跟多啦A夢及一眾角色合照！

多啦A夢 未來的門

地點：涉谷區立宮下公園（東京都涉谷區涉谷1丁目26番5 MIYASHITA PARK樓上）

開放時間：8:00am~11:00pm