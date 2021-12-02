高顏值智能錶　45秒量4大數據

雖然天氣漸涼，但都不要忘了運動，Amazfit最近就針對好運人士推出全新智能手錶GT 3系列。系列共有1.75吋方形屏幕GTS 3、1.39圓形屏幕GTR3及1.45吋圓形屏幕GTR 3 Pro 3款，當中GTS 3僅重24.4g、薄8.8mm，並擁有72.4%屏幕比；而GTR 3及GTR 3 Pro則以航空級鋁合金製成，同樣設有可旋轉錶冠及弧形玻璃錶面，外觀如時尚腕錶，入得廳堂出得運動場。

全系列均設有150個個性化錶盤，內置 6PD(光電二極管) BioTracker PPG 3.0生物追蹤光學感測器，按一個鍵就能夠在45秒內測量心率、血氧、壓力水平及呼吸頻率4種健康指標。另外又能24小時監測心率功能，心率異常會更會警報提示。其他健康功能還包括睡眠質素監測、月經周期追蹤、語音控制、GPS定位、久坐及補充水份提示、5ATM防水等。美中不足是沒有血壓測量及支付功能，略嫌未夠全面。

同場加映︰

提到智能錶，HUAWEI都有更新。他們最近為港澳版HUAWEI WATCH 3系列加入Huawei Pay流動支付功能，成為首款在中國內地以外市場支援此功能的智能穿戴設備。用戶使用前只需把手機的華為運動健康App升級到12.0.8.305或以上版本，並同時把HUAWEI WATCH 3系列設備需升級至2.0.0.179或以上版本即可。