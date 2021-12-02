果粉聚焦︰App Store公布　2021年最佳App係…

踏入年尾各式頒獎禮出籠，Apple亦一如過往公布本地年App Store最佳App，藉此表揚15款程式及遊戲。iPhone年度最佳App由《Toca Life World》奪得，這程式讓小朋友打造屬於自己的世界，並為角色編寫故事，藉此學習表達自我。iPad年度最佳App是《LumaFusion》，這個剪片程式提供剪接、特效、調整音訊等功能，新版還增加了Apple ProRes的支援。其他平台的年度最佳App名單則如下，Mac是文件與記錄編輯器《Craft》；Apple TV是體育串流平台《DAZN》；Apple Watch是設計幽默的天氣預報工具《Carrot Weather》。

遊戲方面，大熱門《League of Legends: Wild Rift》成為iPhone年度最佳遊戲，玩家可在手機體驗媲美電腦版的五對五MOBA遊戲，而且介面美術均是重製，老手也能感受新鮮感。iPad年度最佳遊戲得獎者是《MARVEL Future Revolution》，作為Marvel首個開放式RPG遊戲，玩家可操控不同英雄打倒敵人，並享受3A級高品質動畫。年度最佳遊戲名單還包括Mac的《Myst》、Apple TV的《Space Marshals 3》，以及Apple Arcade的《Fantasian》。

除了以上程式及遊戲，Apple今年還設有「Tread of the Year」獎項，本年度主題為「Connection」，獲獎名單都有助用戶聯繫，並改善及豐富人類生活。得獎程式包括狼人殺遊戲《Among Us!》、交友App《Bumble》、平面設計專用的《Canva》、助黑人尋找餐館的《EatOkra》，以及連結女性社群的《Peanut》。