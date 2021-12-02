用12年打造美容王國！江芷妮有興趣復出拍節目

久未露面的江芷妮（Cherie）剛再榮升做媽咪，細女現時5個月大、而大仔則2歲半，生完都身形Fit爆的她，為開電視新節目《有種老闆娘》擔任嘉賓，同主持人可宜分享創業心得，問到可宜有否乘機向Cherie偷師？她表示會，因為私下亦有經營天然護膚產品，希望可以有機會合作。

講到Cherie花了12年打造「美容王國」，她笑言全因貪靚：「點都係先Keep自己，冇興趣咁就好難守業，目前有兩間美容院，基本上所有Facial、Body、整睫毛我都有去學，雖然依家好少再幫客人做，但我不時都會落舖頭。」又透露兩間美容院將來會留給一對仔女：「舖頭依家總算上咗軌道，兼顧到事業同家庭，不過小朋友愈大，就會愈放多啲時間喺屋企。」

想拍節目分享生B經

2007年離開無綫的她，坦言之後甚少再參與拍攝，故今次做嘉賓都有少少緊張，問到有興趣拍番節目、電視劇？Cherie指拍節目都可以：「可以講吓媽媽經、生B經、湊仔經！（會唔會再生多個？）唔得啦！哈哈！小朋友要花好多時間陪伴。」身旁剛新婚的可宜聽到「生B經」即時心心眼表示：「我好有興趣！我想生一仔一女，咁就最開心！」