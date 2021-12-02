呼吸都肥！衛詩雅一長肉就被懷疑有孕

藝人衛詩雅應連詩雅（Shiga）、蝦頭（楊詩敏）主持的網上節目做嘉賓，齊齊分享減肥心得。衛詩雅自言本身基因好易肥：「總知我食乜都會即刻肥晒，試過因太肥，公司同事曾私下討論我係咪有孕，真係唔知好嬲定好笑！」入行時她因腫到有Baby fat，但一瘦就被人話去整容，她激動澄清，重申真係去努力減肥。她說：「曾經有個角色要我好似有厭食症咁，有兩個禮拜淨飲咖啡，乜都冇食過，最大嘅影響係脾氣差。一拍完體重即刻反彈，好恐怖，仲肥過拍之前。」她覺得最有效係試過「168」減肥法，即係一日可以食兩餐，但係佢就再偏激一啲只食一餐，不過每星期都有一日可任食。

她表示曾經有部戲要她增肥50磅，當時她好雀躍，因佢好鍾意接受挑戰，但最終考量到她要肥完再變瘦，公司怕她負擔不來而沒有接。她們都認為其實演員真的很厲害，可以為一個角色而轉變，詩雅說：「如果真係接咗，我寧願兩年唔接工作，都要投入角色。」

蝦頭問到如果身邊的另一半喜歡有身材會怎樣？Shiga斬釘截鐵「SAY NO」：「我覺得佢係鍾意我個人，唔係身材。」但詩雅就認為男人只是得個講字，當你話減肥時，男朋友永遠都會話不用減，已經夠瘦了，但實則都是鍾意靚同比較瘦的女生。蝦頭說其實都有男士喜歡另一半有少少肉地，不過她跟詩雅亦認為如有肉地，但胸部比較平都未必喜歡。Shiga當下搶住說自己胸部都有點肉地，引來兩女大笑並說：「從來唔覺你冇。」Shiga亦自爆她大部分男友都不愛大波，比較喜歡長腿，蝦頭只好無奈點頭。