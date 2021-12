歌神威威︱陳奕迅連續6年登香港最高串流量歌手No.1

音樂串流平台今日(2日)公布2021年度總回顧排名,歌神陳奕迅繼續獲得一眾歌迷支持,連續6年登上香港最高串流量歌手榜首,韓國男團防彈少年團和唱作人林家謙分別排行第2和第3,第4是周杰倫,張敬軒排第5。最高串流量女歌手第1至5排名分別是美國歌手Taylor Swift、容祖兒、美國歌手Ariana Grande、衛蘭及Serrini。至於最高流男歌手同由陳奕迅排第1,緊隨其後順序是林家謙、周杰倫、張敬軒和加拿大歌手Justin Bieber。而香港最高串流量本地歌手的頭5位就是陳奕迅、林家謙、張敬軒、Dear Jane和容祖兒。

香港最高串流量歌曲由全城熱捧男團MIRROR成員呂爵安(Edan)的個人單曲《E先生 連環不幸事件》奪得,香港本地歌曲佔據了最高串流量歌曲頭5位,證明廣東歌仍然備受本地樂迷重視及愛戴。其中林家謙的專輯《MAJOR IN MINOR》被列為香港最高串流量專輯之外,他的3首作品,包括《一人之境 in C major》、《時光倒流一句話》和《下一位前度 in Ab major》亦成為平台上最高串流量的歌曲。

最高串流量組合榜首是韓國男團防彈少年團、第2位是樂隊Dear Jane、韓國女團BLACK PINK第3位,第4位是日本組合YOASOBI,而人氣男團MIRROR排第5。香港樂迷對韓流的狂熱依然未減,兩大韓國組合防彈少年團和BLACKPINK成績最為突出。香港最高串流量K-pop歌手防彈少年團的《Butter》和《Dynamite》贏得最高串流量K-pop歌曲的頭兩位,同時他們的《BE》、《Love Yourself 結 'Answer》和 《MAP OF THE SOUL : 7》更佔據了香港最高串流量K-pop專輯,分別排名第2、第3和第4位。而BLACKPINK的《THE ALBUM》描繪女孩成長路上經歷的各種情緒,名列香港最高串流量K-pop專輯的榜首。