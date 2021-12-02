《AAA》︱「韓美女」都有份　李政宰憑《魷魚遊戲》奪演員大獎

韓國年度頒獎禮《2021 Asia Artist Awards》（AAA）在首爾舉行，南韓政府今日宣布明日起所有海外入境者均需隔離10天，正在美國宣傳人氣韓劇《魷魚遊戲》的男星李政宰趕及在今日回韓，他因為航班延誤而未能親自領取「Hot Trend獎」，由同門男星P.O代領，但在頒獎禮中段趕到現場。

李政宰與男團Seventeen一同獲得「Favorite獎」，他獲獎時表示：「我在今年年初拍完《魷》劇，劇集在今年秋天公開，很快便掀起熱潮，很感謝大家的喜愛，也祝賀獲獎的各位，我想將這份榮耀和《魷》劇的所有演員和工作人員分享。」而《魷》劇的許成泰與「韓美女」金姝憐就獲得「Best Actor獎」。

人氣男團Seventeen勇奪「年度歌手」，女團asepa獲得「年度舞台」，男團Stray Kids獲頒「年度演出」，防彈少年團則憑歌曲《Butter》捧走「年度歌曲」，「年度專輯」則由男團NCT 127奪得，而電視劇部門的「年度演員」由李昇基憑《Mouse》獲得，電影部門的「年度演員」則由劉亞仁憑電影《收屍人》奪得，至於最高榮譽的「年度演員大獎」則由李政宰憑《魷》劇獲得，是他連續第2年奪得大獎。