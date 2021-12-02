日葵晒G奶　廟細燈籠大

日本AV女優真係好令男士欽敬！事關佢哋有種捨己為人嘅精神，為咗滿足觀眾嘅幻想，甘願赤身露體，同男優做出各種猥褻行為，就算要同雄糾糾嘅大隻佬肉搏，仍毫無懼色。好似今期「世界Cup」主角朝田日葵，身材嬌滴滴，演出AV時好有戰鬥力，完全唔會屈服於男優嘅淫威之下！

史上最細粒

日本AV廠SOD嘅專屬女優陣容強大，而質素標青嘅女優更會被列入「STAR」系列，典型例子包括AV天后紗倉真菜、古川伊織等等。至於今年19歲嘅朝田日葵，就係佢哋嘅小師妹！喺今年3月正式出道嘅佢，有啲包包面，但雙眼生得好精靈，望落去成個鄰家女孩咁款，相當清純，而睇番佢嘅身形，真係好細粒，只有4呎10吋高，成個學生妹咁款，據說係SOD設立「STAR」系列以嚟，生得最細粒嘅女優，難怪唔少男士都好想「照顧」佢。

曾經拍裸照

雖然阿妹嘅體態屬嬌小型，但胸前一對G Cup美乳相當「凸出」，正宗「廟細燈籠大」，加上肌膚嫩白，絕對有本錢喺寫真界搵食。事實上，佢喺正式下海拍AV之前，就曾經獲雜誌邀請拍裸體寫真。至於有傳佢由家鄉宮城縣搬到東京後，曾做過藝能偶像，呢個消息未有乜嘢實質資料去驗證，但點講都好，佢都算係做過寫真女郎啦！

突破底線

講番阿妹嘅AV演出，起初都會有啲怕醜，但好快已經適應，甚至能以小惡魔方式玩弄對手。最令人印象深刻嘅係，每次畀班男優玩到反轉再反轉，佢都會露出肉緊嘅表情，叫聲撩人，甚至搞到潮吹收場。另外，阿妹嘅戰鬥力相當強，就算跟長時間肉搏，去到最後都唔會放軟手腳！最近，佢嘅演出仲有所突破，就係放棄防守，初嘗同男優打真軍兼中出嘅滋味，希望為觀眾帶來更強烈嘅視覺衝擊！