真人真事︱李佳芯親述校園詛咒事件　嚇親方力申

J2台節目《鬼上你架車2》於明日（3日）播出第6集，該集Donald（阿奴）及方力申（小方）破例讓沒有親身經歷靈異事件的李佳芯（Ali）登車，Ali甫出現即令阿奴緊張尖叫，更表示此集為最恐怖的一集。

雖說Ali未有經歷過靈異事件，但都有過被鬼壓的經驗，加上膽小兼幻想力豐富的她驚點十分低，只需進入暗黑環境即會緊張驚慌，更會無限聯想鬼怪出現。節目中她除了參與「恐怖劇場」演出，還分享了朋友的真人真事，其中就有關於被詛咒的校園事件。話說某學校外的馬路，每年7月都會有嚴重交通事故傷及人命，Ali的朋友就在該校讀書，當某年大家都以為能安然度過之際，這間學校的一位學生，竟然在學校門前階梯跌倒，離奇跌出馬路被撞倒身亡，說罷故事，車上3人都毛骨悚然，更激發小方與阿奴交出更多校園鬼古。

阿奴就分享了令他崩潰的親身經歷，原來他在初中時期曾是童軍，一次參加宿營活動，選了碌架床下格的床位，半夜準備入睡之際，驚見碌架床後有個黑影，轉個頭來上格床邊便有倒吊人頭看着自己，並對他說：「點解仲唔瞓？」年少的他登時嚇得驚恐流淚，最後才發現這個只是老師提問，但這正是其人生第一次最驚嚇的經歷，老師也因此要向他道歉。