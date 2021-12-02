索女玩色誘 小心鼻血流

俗語有云：「男追女隔重山，女追男隔層紗。」如果主動求歡嘅女人生得又靚又好波，相信冇乜邊個血氣方剛嘅男士能抵受得住誘惑。好似今次介紹嘅四仔作品，有份參演嘅女星會示範乜嘢叫主動色誘，大家睇還睇，小心流鼻血啊！

情挑健身教練

當身材火辣嘅靚女換上貼身運動服，正常男士都會忍唔住望多兩眼，假如對方仲要擺埋啲誘人甫士，你能夠把持得住嗎？想知道答案嘅話，不妨睇吓呢套由Karups炮製嘅《My Personal Sex Trainer #3》。影片由4位癡女系脫星孭飛，包括Angelika Grays、Mackenzie Mace、Serena Avery同Jayden Black，當中分為4個故事，劇情有啲分別，但重點都係講佢哋見到大隻健身教練時，慾火急升，於是借機挑逗，搞到對方硬晒軚，跟住進行肉體上嘅互動。值得一提，4位脫星中以Angelika Grays嘅癡女味最濃，隔住個芒都睇到人心郁郁！

乾柴遇上烈火

「孤男寡女共處一室，女人必有損失！」呢句說話大家都聽得多，但喺呢套由21 Sextury Video推出嘅四仔《Enjoy My Teen Ass》入面，女仔唔止無損失，仲有得着添！影片由Evelina Darling、Haley Hill、Shelley Bliss等脫星演出，故事講述喺某個落雨嘅下午，有班索女同男友喺屋企無所事事，於是傾吓偈玩吓Game，身體接觸愈嚟愈密，慾火亦直線飆升，情況就好似乾柴遇上烈火，一發不可收拾。講真呢套片都拍得幾浪漫，尤其係Evelina Darling演出嘅一幕，如果佢唔係發出淫聲浪語，單睇畫面，仲以為自己睇緊愛情電影。

好色人妻出軌

熟女人妻經常喺美國四仔出場，但佢哋嘅作品多以曳曳為賣點，甚少喺故事上下工夫。如果想睇好色人妻勾引陌生男嘅劇情類四仔，呢套由Marc Dorcel製作嘅《Luxure: My Wife's Temptations》，相信可以畀到大家新鮮感。影片由四仔名導Herve Bodilis執導，並搵嚟Clea Gaultier、Ginebra Bellucci、Tina Kay等美艷脫星演出。故事講述Ginebra Bellucci結婚多年，但心靈勁空虛，皆因佢丈夫嘅性能力出咗問題，後來佢意外發現丈夫竟然對出軌有生理反應。為咗能夠令對方重振雄風，Ginebra Bellucci竟然決定出軌！