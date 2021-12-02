袁詠儀分享育兒辛酸　張智霖去咗揼骨？

前港姐軍袁詠儀（靚靚）下嫁藝人張智霖育有一子張慕童，最近她獲邀出席內地綜藝節目《我的小尾巴2》分享育兒經驗，她提到最想撕掉「不可以媽媽」這個標籤，她表示：「我兒子曾經說過甚麼事情他都會跟老爸說，然後老爸就說你去問媽咪，他說不用問了，她甚麼都說不可以的。」她解釋自己從小在家教嚴格的成長環境長大，生活是很有規律，很多事情都不可以做的，所以甚麼便會先說不可以。她表示到了某一個年齡後才發現跟兒子距離愈來愈大，專家就說小孩沒問題，有問題的是你。然後，她則學習老公做那種『甚麼都可以爸爸』。

靚靚又分享自己一套「哭不會死」的育兒經驗，並表示：「他哭，我就看着他哭，因為我覺得他也不會『死』吧。你沒有看過小朋友是哭『死』吧。他總有一刻是累的，對嗎？那我看着你，你沒有危險了，你哭吧，你哭完以後我們再好好討論。對，我兒子就再沒有這樣了。」此外，對於兒子不吃東西她亦有另一番見解，表示：「不好好吃飯。因為我是那種不吃？OK，醫生說的三天才會餓『死』的。」靚靚又舉例，曾經和兒子在家追來追去玩遊戲，結果兒子撞倒桌子砰了一聲，然後他一起來，那個血這樣流，開了一個口，那一刻我整個人都是熱的，我第一時間打給醫生，他說不會『死』的，他說你先給他喝一口冰的東西，讓他整個人冷下來，他就可以止血，然後按住他的傷口去醫院，那一次我真的害怕了。」

另外，老公張智霖在另一個內地綜藝節目《大灣仔的夜》中，與陳小春、梁漢文等人經營食店，又要親自落場煮餸，劇組見他們辛苦特別安排了齊齊去揼骨輕鬆一番。在預告片中，他們在按摩床上享受技師的招呼，沒有太太在旁下，張智霖面露滿足笑容狀甚享受，而陳小春則嫌技師不夠力還叫大力一點。梁漢文見狀即自告奮勇他按幾下，小春痛得嘩嘩大叫。