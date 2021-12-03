【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月廿九乙酉水開日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：開業、嫁娶、移居

忌：栽種、補塞、飾牆

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

跟共事者鬧分歧很平常，不亂發脾氣就可以。

金牛座

自信心十足，面對棘手問題也顯得無畏無懼。

雙子座

心情平靜，放慢急速步伐，可享受生活樂趣。

巨蟹座

情緒不穩，說話帶有火藥味，容易得罪別人。

獅子座

財運不錯，投資採取穩陣策略，將有利可圖。

處女座

很多事要在短期內處理，多用蔚藍色助開運。

天秤座

善用空閒時間出外散心，可讓你收獲好心情。

天蠍座

是時候給身心放個假，別讓自己變時間奴隸。

人馬座

被瑣事纏擾，身心不在狀態，拖累工作效率。

山羊座

情緒低落，做事提不起勁，麻煩事接連來襲。

水瓶座

陷入忙碌的惡性循環，人脈再好也幫不上忙。

雙魚座

想靜靜一個人呆着，懶得出門跟別人打交道。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）虎 壓力大

鼠

笑口常開，處理人事問題無往而不利。

牛

話頭醒尾，事業上不乏發揮才華機會。

虎

心情差，壓力大，花錢買快樂可以一試。

兔

桃花運極好，不妨跟伴侶來個浪漫約會。

龍

運勢順暢，過去付出的努力終於有回報。

蛇

人緣好，適合外出洽談公事，容易成事。

馬

事業順利，易惹人妒忌，切忌得意忘形。

羊

財運不錯，是時候檢討理財與投資策略。

猴

做事細心，臨危不亂，獲身邊人信任。

雞

情緒不穩，與人溝通要多點包容和忍讓。

狗

工作不在狀態，容易三心兩意和得罪人。

豬

沒有心機工作，惟做事草率易惹上麻煩。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水還有二元八運之運用

玄空風水，大家對三元九運認識比較深，但除此之外，還有二元八運。玄空大卦與玄空六法這兩派系，就是以二元八運來計算時運的，本人正是修學玄空六法之派系套路。

「認金龍，一經一緯義不窮；動不動，直待高人施妙用。」出自唐朝楊筠松《青囊奧語》。玄空六法之金龍訣：八運金龍在東北動則吉，九運金龍在正北動則吉。二元八運配先天八卦，沒有五運，因為五沒有卦配。一二三四為上元運90年；六七八九為下元運90年。下元六運由1954年到1975年共21年；七運由1975年到1996年共21年；八運由1996年到2017年共21年；九運由2017年到2044年共27年。所以現在是九運，金龍在正北動與不動是吉凶考量。

玄空六法有山龍運與水龍運之分，香港山多，所以用山龍運來計算，以上就是山龍運的時間。水龍運的八運是由2002年到2026年共24年；九運由2026到2044共18年。玄空六法的一三七九單數運，為陽為順為坐山，180度之對方為金龍為向。而雙數運為陰為逆為金龍為向，180度之對方為坐山。這是陰陽動靜之順逆是也！