容祖兒Twins挑機《活着Viva》　謝霆鋒聽到一頭問號

藝人容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）的節目《因為是朋友呀》昨日（2日）首播，節目中三姊妹會展開22天旅行，真實紀錄三人在旅途所見所聞，表達出對人生的看法，頭炮嘉賓就認真有分量，請來師兄謝霆鋒撐場，三姊妹於巴士布景上唱出霆鋒經典作品《活着Viva》，Twins唱到手舞足蹈，但霆鋒就聽到成頭「黑人問號」！

雖然祖兒、阿Sa及阿嬌表現搞笑，但霆鋒絕對錫晒呢3個師妹，將片段上載到自己《鋒味》社交網，親自為佢哋孭飛節目《因為是朋友呀》打Call！另外，阿Sa一向出名為食，佢喺內地短視頻網站中，瞓覺時被人突擊檢查手袋，見入面有一大堆零食仲有糖果，網友就有疑問，點解阿Sa食極都唔肥！

在第一集中，祖兒、阿Sa、阿嬌和霆鋒四人除了去動物園遊玩，還在船上餐廳大講心底話話，其中阿嬌述說童年時，更讓不少網民感到心痛。祖兒說他們四人全部來自單親家庭，並問大家的童年是否幸福時，氣氛頓時沉重，阿Sa說：「我覺得我一直都挺幸福，雖然爸爸媽媽不在一起，我挺能自己跟自己相處的，我也沒有兄弟姐妹。」

阿嬌則以「沒有童年」來形容，阿Sa更指阿嬌小時常轉校，直到加入英皇後才找到歸屬感，阿嬌說：「我幾乎是沒有童年，可以說是進娛樂圈才開始我的生命。媽媽也沒有照顧得很好，爸爸也不在了。她（媽媽）也不是一個壞人，就是年紀很小的時候就已經有了我，也不太懂怎麼去照顧一個小朋友，教育一個小朋友，所以很多的東西，我也是進娛樂圈之後才慢慢學的，我是沒有安全感的人，你看一開始我進來的時候，我都不太笑，霍汶希每一天都說：『快點笑多一點』，不會笑，就是從小就沒有這概念，所以就是我進公司一個大家庭，教了我很多東西。」