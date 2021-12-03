享天倫︱謝安琪張繼聰合體接放學送囡囡驚喜

謝安琪（Kay）一人身兼多職日理萬機，但依然一盡人妻人母的天職，爭取時間共聚天倫享親子樂。日前，兩公婆親自接女兒張靖放學給予驚喜並到海灘暢玩，逗得女兒相當開心表示「快樂的一天」。

歌手謝安琪繼早前開設唱片公司擔任社長一職後，又再推出自家品牌在網店發售，近日又再為各大樂壇頒獎禮做足準備。不過，她最重要的身份當然是一位人妻和人母。雖然工作忙得應接不暇，但她仍堅負做母親偉大的責任，送女兒張靖返學和放學，盡心做足媽媽的本分。日前，她的丈夫張繼聰充當柴可夫司機，戴着她現身大埔區，兩公婆在車上等候期間各自玩手機自娛打發時間，一臉素顏的Kay在手機上看到有趣事物即遞給丈夫觀看，2人即笑不攏嘴相當合拍。期間，張繼聰煙癮起即調低車窗吞雲吐霧，但Kay似乎已相當習慣，未有任何投訴。

而張靖獲父母親自接放學後再到了海灘玩樂，她開心表示：「快樂的一天，爸爸媽媽來了，來接我放學。我們去了家附近的海灘，在甜蜜溫暖的陽光下玩得很開心。」見張靖嘴裏含着牙籤狀甚得戚，她笑言：「請不要介意牙籤從我嘴裏伸出來。我看到人們使用它，我試着學會使用它。哈哈，我想這不適合我。」網友大讚她遺傳了母親美人胚子的基因。