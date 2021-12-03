新片內地冇得上！范冰冰做乜笑到肚痛？

內地女星范冰冰於2018年因捲入逃稅風波，令到事業大受打擊，雖然不時「試水溫」密謀復出，不過阻礙重重，暫未都未能成功。她之前於社交網大晒與密友導演李玉的合照，網民即猜測冰冰是否會開拍新戲，不過暫時都未有任何正式宣布。

冰冰昨日（2日）再「發功」，於社交平台發了她拿着水杯狀甚無奈的照片，發文說：「哈哈哈哈哈，視頻做得好，笑到肚子痛，可以可以，懂的都懂！」到了昨晚她再留言：「前途與玫瑰，來日與方長。」 ​​不過一眾網民似乎都看不懂，不知道她是否暗示自己的「前途」問題呢？其實冰冰的粉絲一直期待她有份演出的荷里活電影《355》上映，此片之前公布會於2022年1月7日在北美、台灣同步公映，日前位於紐約的戲院，亦已掛出5位女主角的巨型海報，而冰冰只是在最旁邊的位置，此片講述不同國家的5位女特工的故事，顯然冰冰的戲份沒有其他4位「女特工」多。

有多部作品未「面世」

《355》是大製作的商業片，有指之前找冰冰出演，亦因為考慮到內地電影巿場，希望憑冰冰的影響力可力谷票房，但現時內地都未有上映期，冰冰似乎想再進一步「復出」都甚艱難。此外，冰冰其實還有多部作品未「面世」，當中包括電影《她殺》、《手機2》、《日月人魚》及電視劇《贏天下》，未知明年會否有機會播映呢！