東方日報C2：張振朗操到腎虧　發力搶視帝

無綫小生張振朗為台慶劇《拳王》盡地一煲豁出去，一年內喪操變成「筋肉人」，身材媲美憑電影《激戰》二度封金像影帝的爆肌張家輝！振朗亦自爆有參考對方演技，如今劇集獲好評，大有機會跟家輝一樣橫掃獎項，勇奪首個無綫視帝寶座！

張振朗從演10年來，參與過約半百部劇集作品，若要數最難忘必《拳王》莫屬，該劇播出至今，其表現大獲好評，尤其赤裸上身的操練片段渾身是「肌」，把角色完美演繹！日前振朗接受本報專訪，直言角色「海正藍」是入行以來最大突破︰「無論身形或角色上都未試過，觀眾覺得我成日嬉皮笑臉，對比年頭嘅《堅離地愛堅離地》演宅男，兩個角色有好大反差，海正藍係沉實、穩重同剛陽，希望大家睇到我可塑性幾高！」

為演活泰拳拳手，他秘密練兵一整年，谷出凹凸有致的「朱古力」，更大方晒令人充滿遐想的標準人魚線。成功操得一副結實Body，原來背後隱藏多位「軍師」，他說︰「之前睇過好多打拳戲，譬如張家輝、彭于晏、張繼聰，佢哋好Fit，將Standard推到好高，我惟有貼近少少。」

紀錄辛苦成果

他跟隨教練安排的體能訓練，每星期做6日Gym，加上每日規律食4至5餐烚蛋及飲用蛋白質粉，終煉成「魔鬼」身形！而前晚一集他在劇中操練，當中一幕凌空做Sit Up，令觀眾嘆為觀止！

當年張家輝演爆肌拳手，為他帶來第二個金像獎影帝，問現時「視帝」呼聲高企的振朗是否有信心得獎，雖然他日前謙稱入行10年「未夠班」，但受訪期間卻漏口風，表露其「野心」︰「如果真係有機會攞到嘅話，我想紀錄低呢個Period。要喺公司拍一套打拳嘅劇集，又有呢個身形，我覺得唔係一件容易嘅事，好辛苦，但過程好開心，係值得！好想紀錄低今次呢個突破，過咗十幾年望番轉頭都抵呀！」

日去50次廁所

成功需要付出代價，振朗為求達到更顯肌肉的「收乾水」狀態，開拍7日前便要做足準備，頭一日狂灌約9公升水，搞到不停去廁所，險被誤會腎虧，他笑說︰「之後就開始減飲水，除衫嗰日只可以濕吓個口。記得頭一日Keep住拍外景，好彩附近有廁所，差唔多去咗50次廁所，好誇張！都驚身邊人以為我腎虧，哈哈！」同劇拍檔姚子羚及蔡潔見證振朗的努力，出賣其睡相大讚︰「呢位拳王幾努力，攰到咁都攞住本劇本瞓着咗！」

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