韋史密夫勇奪全國電影評論學會影帝

今年美國首個影評人協會得獎名單公布！被視為奧斯卡入圍指標之一的「全國電影評論學會」（National Board of Review，NBR）昨日公布今年得獎名單。結果，美國導演保羅湯馬士安德遜（Paul Thomas Anderson）執導的新作《Licorice Pizza》獲選為年度最佳電影。

此外，該片亦同時獲最佳導演。而片中年輕男女主角Alana Haim和Cooper Hoffman則獲得最突破性演出獎。而荷里活男星韋史密夫（Will Smith）就憑新作《王者世家》（King Richard）勇奪最佳男主角！今次是他入行以來首次於NBR獲獎。他在片中飾演美國網球女將威廉絲姊妹花的父親Richard Williams，而片中女星Aunjanue Ellis亦同時獲最佳女配角。

至於影后方面，美國女星Rachel Zegler憑導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的新作《西城故事》（West Side Story）而勇奪最佳女主角。其他獎項方面，高安兄弟（Coen Brothers）新作《The Tragedy of Macbeth》連奪最佳改編劇本和攝影兩獎。而伊朗導演阿斯加法哈迪（Asghar Farhadi）的新作《A Hero》亦同獲最佳原著劇本以及外語片兩獎。至於最佳動畫就由迪士尼的《奇幻魔法屋》（Encanto）奪得。頒獎禮將於來年1月11日舉行。

全國電影評論學會獎部分得獎名單：

最佳電影：《Licorice Pizza》

最佳導演：保羅湯馬士安德遜（《Licorice Pizza》）

最佳男主角：韋史密夫（《王者世家》）

最佳女主角：Rachel Zegler（《西城故事》）

最佳男配角：Ciarán Hinds（《Belfast》）

最佳女配角：Aunjanue Ellis（《王者世家》）

最佳原著劇本：《A Hero》

最佳改編劇本：《The Tragedy of Macbeth》

最突破性演出：Alana Haim 、Cooper Hoffman（《Licorice Pizza》）

最佳動畫：《魔幻古怪屋》

最佳外語片：《A Hero》（伊朗）

最佳整體演出：《復仇之淵》（The Harder They Fall）

最佳攝影：Bruno Delbonnel（《The Tragedy of Macbeth》）

最佳首部導演作品：Michael Sarnoski（《Pig》）

NBR 表達自由獎：《Flee》

十部最佳電影：

《Licorice Pizza》

《The Tragedy of Macbeth》

《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）

《西城故事》（West Side Story）

《王者世家》（King Richard）

《沙丘瀚戰》（Dune）

《Red Rocket》

《最後絕鬥》（The Last Duel）

《Nightmare Alley》

《Belfast》