《全民造星IV》B4組惡鬥A4組　Sica憑一仆搶分

ViuTV《全民造星IV》最新一集（2日）繼續進行第3回合爭奪30強賽事。小組對決由

A4組對B4組，A4組成員包括Carmina、子涓、Ariel、Ada仔、安希婷。B4組成員則有Sica、暐翹、東東、Liu哥，當中Carmina與Liu哥被列入B3組的「死亡名單」。

A4組在自選項目以懷舊浮誇服飾跳唱演繹《Lady繽紛樂》，但綵排時已被花姐（黃慧君）直斥：「你5個輸X梗。」隨後提點她們既然輸硬，為何不玩盡浮誇一點。雖然到正式演出時較為放開，但評判們對A4的唱功不滿，陳健安說：「你哋嘅功架，未能駕馭首歌。」吳雨霏則覺得表演感覺危危乎。

到B4自選項目表演，樣子獨特的她們被梁祖堯安排，以超級女性化味道性感演繹《Come on, Bad boy！》，唱跳大玩野性味道。不過，表演一開始Sica已在梯級仆低，但勝在夠醒目地，執生扮冇事順勢脆在台上繼續縯出，連花姐也大讚叻女，為團隊贏得不少掌聲，評判也大讚會加分，雖然4人唱功麻麻，但勝在表演投入及憑Sica一仆搶分 。

最後兩組以指定歌曲《來自天堂的魔鬼》再鬥過，但陳健安指A4表現得太緊張，唱歌時失準走音。到B4表演指定歌曲《來》，她們今次反大玩cosplay，反串以麻甩佬爆笑造型亮相，單是造型已夠煞食，除了跳唱還加入功夫、武打元素，視覺效果十足，評判也大讚她們終於能放開表演，大讚表演有幽默感、娛樂性十足，兩隊對決似乎B4形勢上佔優，但勝負則留待今晚（3日）再揭曉。