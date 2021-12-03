【特約報道】現代人，渾身是毒。飲食上的化合物，日常生活中的汽車廢氣、二手煙、甲醛等毒素，透過口、鼻、皮膚進入人體，會加重腸道和肝臟負擔，減慢代謝循環；加上生活上面對的壓力，所以現代人總是莫名其妙變得易累、易病、肌肉痠痛、變老，處於亞健康狀態。早前我相隔三年再次舉行粉絲見面會，邀請到自然療法抗衰專家Dr. Lenis分享「72小時斷食排毒」心得，在這個有毒社會中，大家真的要積極排毒，增強免疫力。

近年在全球爆紅的168斷食（將三餐控制在8小時內進食，其餘16小時空腹燒脂），外界的重點在於「燒脂減肥」，其實「調整體質」才是重中之重。Dr. Lenis的72小時斷食排毒，就是將16小時不進食，延長到72小時，將斷食變成一種醫療方法。

斷食17小時開始，身體的能量轉變為燃燒脂肪為主的模式，你會開始愈來愈瘦；斷食24小時，更是一個魔法時間－－身體會誘發自噬反應，細胞逐漸自行排毒，身體很多不舒服的地方都能排除，最重要是腸道幹細胞增加。

2018年麻省理工學院的醫學研究團隊在一項老鼠實驗中發現，斷食24小時後，不論年紀大小的老鼠，細胞開始分解脂肪酸而不是葡萄糖，這種變化刺激腸道幹細胞大幅再生。腸道裏聚集了「全身三分之二的免疫細胞」，腸道幹細胞負責維持腸壁和收復損傷。隨着年齡增長，腸道幹細胞的再生能力下降，腸道恢復需要更長時間，相對地降低免疫能力。研究反映出，24小時斷食有效提升腸道幹細胞的再生能力，讓身體產生更年輕的細胞。

此外，斷食24小時後，腦部會產生一種BDNF因子。BDNF是大腦中含量最豐富的神經營養因子，在腦部除可調控神經元的生長及存活、促進大腦神經細胞突觸的成形，亦可調節神經傳導物質及細胞內的訊息傳遞，在中樞神經系統中具有多元且重要的功能。BDNF因子的提升，幫助收復我們腦細胞，改善善忘等症狀。同時身體血清素增加也會令我們更放鬆，原本的高血壓會變低，全身的發炎也開始下降。斷食24至72小時，不止燒脂，愈來愈瘦，還能徹底激活身體幹細胞，讓身體調整過來。

當然這72小時並非苦行修行，而是要完全放鬆和快樂，因為身體的健康與心靈是息息相關，否則你感到傷心難過，壓力指數上升，血壓和血糖也會跟着上升，你做任何治療也只會事倍功半。這三天你可以飲香草茶，飲低卡路里的蔬菜湯，攝取大量高水分、帶來點點飽腹感；也可以打坐、在Dr. Lenis引導下進行音樂治療、舞蹈治療，也可以做按摩和美容，每個小時也有事情做，不會無聊，要盡量放鬆。

自然療法相信身體有自愈能力，72小時斷食排毒不止為了減肥，還能讓你重生，包括身體細胞的重生，心靈上的重生。Dr. Lenis是我多年的好朋友，也是亞洲知名的自然療法抗衰專家，完成這個72小時斷食排毒，你會發現整個人變得精神，最重要是免疫力提升，大家一定要試試。

3日身心靈排毒營

由12月10日開始，連續3天完成整項療程。專業自然療法師團隊會根據參加者的狀況，提供不同活動流程，涵蓋身、心、靈三個面。

地點：沙田石門

預約方法：立即Facebook私訊登記

健兒安健康醫學 AngelCare

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。