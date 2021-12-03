唔介意被討論身材　Heidi保養之道靠兩個「態」

女團Super Girls出身的李靜儀（Heidi）除了參與電影演出，也作突破為醫美拍廣告，有一黑一白兩個不同造型，Heidi透露事前有嚴格進行飲食管理及運動健身，特意抽時間去練舞，希望以最佳狀態示人，她說：「第一次同醫學美容品牌合作，喺收到邀請後都曾經有過憂慮，近幾年我都較少喺鏡頭前跳舞，老實講心情都有啲緊張，但開心今次有機會跳出自己嘅Comfort Zone。」

她坦言是愛美一族，她說：「每個女生都有追求美嘅權利，但我哋首先要了解咩係最啱自己，先能夠展示自然獨特嘅一面。」身形瘦削的她早年身材成為網民焦點，她笑言不介意網民評論，她說：「每個人都有自己獨一無二嘅美，絕對唔會介意，而且我有好多其他優點，大家可以慢慢發掘嘅。」

入行10年的她談到保養之道，她說：「我嘅秘訣就係兩個『態』，年紀愈大，除咗外在方面，我發現內在嘅心『態』調整都係好重要，要識得欣賞自己，保持對生活嘅熱愛，關懷同了解自己，另一方面要運動健身保持體『態』。」她坦言保養品都不能缺，但她好挑剔，，只會選擇最好最適合自己的。