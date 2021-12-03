跳水王子首推針織品牌　陪你過暖暖冬日

冬日涼涼，是時候爲自己添置暖暖針織衫啦！適逢跳水王子Tom Daley日前推出個人針織品牌Made With Love By Tom Daley。先前他被人發現在奧運比賽期間，坐在觀眾席上專注編織，英俊外貌、完美身材加上反差萌的形象，讓大家紛紛被他的魅力吸引。私下看Tom Daley的社交帳號，發現他非常熱愛針織，設計的針織產品非常有特色。而且不只有大人穿着的針織衫，還有小朋友、寵物和飾物的針織品。如果奧運有男子針織比賽，絕對有理由相信他會獲得冠軍！

Tom Daley的個人針織品牌與其他品牌不同的是會有針織套件，而不只是製成品。讓人可以學習針織，同時擁有屬於自己的針織作品。近日品牌推出以首屆奧運為靈感的1896系列，包括24款單品和14款針織套件。而套件不但配備了針線和模板，更有5個級別的難易度可供選擇，由初學者到編織高手都照顧到，相當貼心！假如大家想趁今個冬日，織番件冷衫畀自己或至愛穿着，就快快上品牌官網看看！