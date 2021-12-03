全面退出餐廳　張敬軒不捨道別：是最幸福的時光

歌手張敬軒（軒仔）經營嘅高級食肆「仙后餐廳」，深受城中名人喜愛，口碑甚好，身為最大功臣、一直對餐廳親力親為嘅軒仔，呢日宣布會將重心放回音樂事業，正式全面退出餐廳，佢喺社交網發文：「餐廳上下一心，走過最艱難的時刻，業務亦漸趨穩定。由於工作重心的轉移，我在去年初重新專注我的幕前工作，同時亦已減少在餐廳行政運作上的參與，其時主要負責餐廳的市場顧問和宣傳方面。到了今年，在集團團隊的帶領下，餐廳的生意繼續穩步上揚，並在疫市之中找到新的定位和經營模式。我想，既已功成，可以身退了。」

佢又大晒昔日由零開始一手一腳參與餐廳裝修布置嘅照片，以及曾在仙后舞台上表演嘅片段，感觸表示：「我還記得每天走遍每一個角落、在各項裝潢細節上的每個堅持、修整著每一個細節的那種享受，放下平日流行歌手的身份，走進客人之中和我們仙后的各位歌手一起為客人們慶生、歌唱；見證他們求婚、慶祝周年紀念...這一切的畫面都是我一生人之中其中一頁最享受，最幸福的時光。」並感謝合作嘅團隊及支持嘅每一位賓客，又強調餐廳會繼續運作，祝願生意興隆、客似雲來。