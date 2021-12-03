上Stephen Colbert節目　李政宰難忘同里奧仔見面

憑韓劇《魷魚遊戲》紅爆全球的男星李政宰，早前在美國宣傳期間錄影名嘴Stephen Colbert主持的節目《The Late Show with Stephen Colbert》，節目在香港時間昨日播出。

他受訪時坦言沒有想過《魷》劇會這麼成功：「我讀劇本時並沒有想過會去到這個程度，我當時覺得這部劇集會很不錯，但沒想過我會有機會在這裏跟你見面。」而李政宰指在劇中最喜歡的遊戲是「打彈珠」，Stephen即搞笑道：「下次你和我玩打彈珠吧。」

對於有人批評《魷》劇的內容過分暴力，李政宰說：「這是很好的批評，有很多人喜歡《魷》劇，也會有人因為經濟上的理由和暴力而感到痛苦，人們對故事有共鳴是這部作品成功的最大原因，作品中所描寫的暴力是想表達找回在現在的極端社會中失去的人性，所以我認為與現在我們活在既現實和極端的暴力社會中發生的事比較，其實不算殘忍。」

Steven指雖然李政宰已在韓國出道多年，但不少美國人都是通過《魷》劇認識他，連里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等著名影星都想跟他影合照，問他有否感想？李政宰說：「里奧仔說看過《魷》劇，還讚我演得好，真的難以置信的事。」