隱形百億千金︱代蓮曦丹美唔靠屋企　大學自賺生活費

前落選港姐代蓮曦丹美透露近日接拍新戲《血鑽》，將會在中港澳門三地取景，電影以珠寶為主題，劇本未開拍已獲「劇本創投大獎」，近月她投資經營個人首飾系列，有意贊助電影首飾，她說：「我接電影時，未有計劃出首飾，覺得幾適合，諗住不如做贊助。」

戲中她由大學生演到媽媽，18歲演到45歲，她說全因無綫劇《多功能老婆》的帶挈，她說：「《多功能老婆》裏面，我飾演周柏豪其中一個前度，戲份唔多，造型比較性感，有網民將劇中的幾個前度分析，引起導演留意到我，覺得我個造型成熟，後尾知道我真實年紀係28歲，覺得適合由後生演到中年。（演18歲有冇壓力？）無壓力，我智商都冇8歲，哈哈！」而她能操流利中英語也是被睇中的原因之一。

早前被爆家境富裕，是隱形百億千金，因平時十分慳家，讀大學時也是兼職賺生活費，故同學都不清楚她背景，她說：「覺得慳家係美德，自己唔用屋企錢，屋企都唔畀零用錢，從小屋企教，就算我媽咪嘅衫和袋幾靚，都係佢嘅，唔係我嘅，（同學都唔知你家庭背景？）唔知。」另外，她透露多年來出入各大時裝周，擁有強勁時裝網絡，現間中她會為藝人提供免費形象指導，提供時裝資源及配搭貼士。