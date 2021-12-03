聖誕西餐　平靚正之選

傳統的聖誕大餐，講究的話動輒過千，計埋酒水叫價都真係好高。想吃餐好其實不一定要大灑金錢，坊間亦有很多餐廳提供親民而高質的主題菜單，每位也不過千元樓下，便可享用節日套餐，心動不如行動，睇啱就要快快訂位喇！

以茶入饌

美食和茶湯永遠是最佳配搭，九龍塘和中環的Tea WG於12月24日至25日推出約HK$700的5道菜聖誕佳節饗宴，菜式會以茶入饌，頭盤北海道帶子紅菜頭沙律加入抹茶烹煮，讓帶子更加鮮甜。松露羊肚菌栗子湯加入品牌的聖誕白茶製作茶香泡沫，質感香滑。加入煙熏伯爵茶海鮮湯的日本鮟鱇魚肝意大利燴飯，鮮味十足。主菜2選1，香焗鱈魚加入皇家大吉嶺茶和杏鮑菇高湯，鹹香鮮嫩。另一主菜是特級西拎牛排，法國海鹽牛油加入聖誕喜悅之茶，和牛排拼配剛好，最後以法式蛋白霜杏仁海綿蛋糕作結。12月14日前預訂指定時段，可享早鳥優惠再減HK$100。

素葷皆宜

吃聖誕大餐，最緊要了解對方喜好。Feather & Bone由現時至開始推出2款約HK$600的聖誕套餐，特色聖誕大餐以招牌菜為主，享用生蠔後，頭盤有自家製煙熏牛腩、意式豬面頰肉、果糖核桃配石榴莎樂美腸或意式風乾火腿拼盤。主菜有火雞卷配無花果和肉桂餡料及紅莓醬，甜點有經典聖誕布甸、蛋酒吉士奶凍和高級芝士拼盤。另外還有素食套餐選擇，12歲以下的小童更可以優惠價享用。

平食海景靚餐

以為海景餐廳的節日饗宴都好貴？位於奧海城的西式蠔吧餐廳Nathanhouse應該會令大家改觀。擁有大露台及海景的餐廳於今個聖誕的12月13至2022年1月1日推出聖誕限定Fine-Dining級5道菜套餐，每位HK$598（兩位起），於12月10前預訂享9折早鳥優惠（指定日子除外）。Festive Menu前菜是聖誕嫩火雞‧BB菠菜意大利雲吞，頭盤有法國生蠔‧柑橘果凍或36個月伊比利火腿‧北海道海膽‧墨汁脆片2選1，主菜則3選1，有燒IX熟成地·金目鯛柳或炭烤藍龍蝦果香多士，或加錢升級至炭烤熟成M9和牛小排，還有手拆蟹粉、北海道白玉米湯、特濃軟心朱古力球‧北海道之雪，非常豐富。另外，不要錯過的是餐廳正進行生蠔推廣優惠，以HKD$9即可追加生蠔1隻，最重要是追加無上限，性價比極高，生蠔迷必試！

中歐風情

想熱熱鬧鬧過聖誕，提供美酒的酒吧餐廳是個好選擇。尖沙咀的中歐酒吧餐廳Pivo Czech Bar於12月24日推出約HK$450的聖誕四道菜晚市套餐，開胃前菜是蠔他他伴牛油果、青蘋果及魚子醬，之後來碗和暖的椰子雞湯伴意大利風乾火腿。主菜2選1，有嫩滑的慢煮美國牛小排伴迷你甘筍及椰菜仔或鮮甜的香煎鱈魚柳伴薯蓉及西西里汁，甜品是滿有氣氛的聖誕原木朱古力蛋糕伴焦糖意大利雪糕，配合熱鬧的環境，應好有氣氛。

自由組合

對香港人來講，最重要是有得揀。尖沙咀的英式餐廳181 at Fortnum & Mason由12月1日起推出聖誕自選餐單，客人享用餐前小食烤牛骨後，由頭盤、主菜配菜和甜品都有得揀。頭盤有防風草濃湯配蘋果及葡萄乾、肝醬芭菲配法式甜麵包、帶子配鹹甜煙肉醬及蘑菇或香草醃三文魚，主菜可選2位用的傳統聖誕火雞伴櫻桃酒汁或牛肋排配白蘭地忌廉汁及松露薯蓉，配菜有小椰菜配煙肉 、蜂蜜馬麥醬烤歐洲防風草、脆香煙肉卷 、迷迭香及蒜烤馬鈴薯，餐後甜點是英皇佐治聖誕布丁或傳統蘋果藍莓金寶批，最平的菜式由港幣數十元起，豐儉由人，大家可按個人喜好慢慢揀，打造一個自己喜愛的聖誕餐。

超抵食地中海菜

主打創意地中海的The Point Kitchen，於12月23日至2022年1月2日期間推出聖誕及除夕限定套餐，4道菜聖誕節晚市套餐，兩位用HK$788，每位不用HK$400，抵！以阿根廷紅蝦他他揭開序幕，之後是黑松露泡沫白蘆筍忌廉湯，主菜多有種選擇，分別是法式油封鴨腿配杏脯意大利飯、慢煮牛面肉配時令蔬菜及脆炸歐洲蘿蔔、法式海鮮湯配蒜蓉吐司和鵝肝野菌黃油雞卷配薯蓉之選，而甜品亦別具特色，有荔枝玫瑰芝士蛋糕、意大利奶凍或香蕉天堂披薩供選擇，為盛宴劃上完美句號。於3日前訂位及支付留位費每位HK$$200，可獲贈現金券。

星級意味

喜歡食Pizza及意粉和意大利佳餚的對CIAK – In The Kitchen絕不陌生，由米芝蓮3星總廚Umberto Bombana任顧問，食物素有質素保證。於12月15日至2022年1月4日期間，中環店帶來2道菜節日午市套餐（HK$388），大家可以從多款菜式中自選兩道菜，包括雅枝竹湯配火腿、三文魚他他、招牌薄餅、自製意粉、意式雲吞等，還可以加多HK80享用多一道菜。餐廳同步提供Christmas Specials的節日餐單，包括諾曼底藍龍蝦配薯仔和甜椒泡沫濃汁、意大利餛飩釀小牛肉配牛肉雞肉濃湯、燴和牛面頰配薯蓉及大啡菇等，付出少少即可享用星級滋味意菜。

高空賞景

來到聖誕夜，銅鑼灣最是熱鬧，位於大廈頂層的ALTO Bar & Grill，風景一流，餐廳於12月24日及25日推出6道菜晚餐，菜式有雞肝配鵝肝肉凍、龍蝦配雞尾酒白蟹，主菜有烤英國火雞、慢煮牛面頰肉配薯蓉及煙熏煙肉或威靈頓牛肉配胡椒醬及薯蓉等，客人可從中選擇1款，甜品有特色煮梨配糖漬杏仁及聖誕布甸雪糕及朱古力雪葩，價錢約HK$700。

家常意菜

一大班朋友或親友聚會，精打細選是必然的，上環的Ask For Alonzo Soho於12月推出節日晚市套餐，可享用柑橘油甘魚、皮埃蒙特牛肉意大利餛飩配松露及香烤肉汁，主菜有紅鯛魚配蘆筍和檸檬醬或燉牛肋骨配蘑菇蓉，甜品是意大利聖誕蛋糕Panettone慕斯，每位不過HK$400。另外亦有約HK$250節日素食套餐，菜式有栗子蘑菇湯、牛肝菌意大利餛飩配松露奶油醬，主菜是香烤意大利Tomino芝士配蘆筍及蜜烤紅葱，甜品同樣是意大利聖誕蛋糕Panettone慕斯。