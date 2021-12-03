勞斯萊斯Black Badge Ghost　10大非凡工藝

為滿足追求品味與高質生活同時又喜歡與眾不同的新世代車主，勞斯萊斯（Rolls-Royce）在5年前開始，先後為各車系包括Ghost、Wraith、Dawn及Cullinan帶來高級別的Black Badge版本。隨着Ghost已進化至全新第二代，又是推出全新 Black Badge Ghost的時候。

以新一代Ghost為基礎打造的全新Black Badge Ghost，同樣採用「Architecture of Luxury」全鋁車架構建及車載全時四驅、全輪轉向和全新設計的平面懸掛系統，不同的是換上更靈活精準的空氣彈簧，進一步確保高速攻彎時防止車身側傾；所搭載的6.75L V12雙渦輪增壓引擎更經過調校，最大馬力及扭力上調至600ps及900Nm，較標準版多29ps及50Nm；兼換上全新排氣系統，不僅引擎動力輸出大大加強，當切換至運動模式，引擎可在僅1,700轉時提供900Nm強大扭力，伴隨而來是厚重雄渾的喉聲。廠方亦針對8前速ZF波箱、油門和制動系統進行優化提升，換檔速度提升50%，踏板行程縮短，制動咬合點提高，更輕鬆做到易放易收。

Black Badge不止講求極致性能和操控，更著重透過匠心工藝展現獨特和超然的風格。今次新 Black Badge Ghost可說是又一次工藝大晒冷，現在就和大家細數。

規格表

車型：4門4座位轎車

引擎：V12雙渦輪增壓

容積：6.75L

最大馬力：600ps/5,250~5,750rpm

最大扭力：900Nm/1,700~4,250rpm

傳動：8前速ZF自動波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：4.7秒

體積：5,546×1,978×1,571mm（長×闊×高）