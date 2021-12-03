陳凱琳聖誕送禮要實用　劉穎鏇想轉戲路挑戰演醫生

劉穎鏇（Tiffany）、陳凱琳（Grace）日前出席活動，大談揀香水心得，以前喜歡甜味較重的Grace指自從有小朋友之後，相對地變得喜歡清淡的香氣，能夠給人一種舒服、溫和的感覺，而少女感十足的Tiffany則喜歡清甜的香水，表示可以令自己更有吸引力。

聖誕節將至，原來這亦是Grace每年最期待的節日，她指近日行街買了一個九宮格相架，她與家人將到酒店staycation，她會將每個珍貴時刻記錄下來，放入相架中，作爲今年送給家人的聖誕禮物。雖然Tiffany未能返回美國與家人一同慶祝節日，但是她也會物色一些實用爲主的禮物送給屋企人。

談到近況，來年有不少劇集播出的Tiffany，近期頻頻做「打女」，她表示每次開劇，都會預早3-4個月健身，早前更首次嘗試負重訓練，感到充滿新鮮感和挑戰性，認爲自己的身形fit咗，肌肉比以前結實，身邊好友都讚好睇。不斷追求新突破的她，也很希望能夠挑戰不同角色，並指出由細到大都好喜歡睇醫生劇，因此現時最想飾演的角色是一名醫生，而Grace來年則會擔任明珠台Talk Show主持，感到期待的同時亦很享受現在的生活方式，認爲開心過好每一天已是一件幸福的事。