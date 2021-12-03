午餐肉們必到！apm×罐頭豬 LuLu聖誕潮玩企劃

【特約報道】召集所有午餐肉們！為迎接普天同慶的大日子，新鴻基地產（簡稱新地)旗艦商場apm隆重其事推出聖誕潮玩企劃，聯同潮流玩具新貴kkplus以充滿節日氣氛的紅白色調打造3,000呎「罐頭豬 LuLu聖誕冬日小鎮」，將肥嘟嘟超得意的超人氣罐頭豬 LuLu帶來apm同大家過一個充滿歐陸風情的聖誕節！ 罐頭豬 LuLu帶領大家遊歷網紅必影6大首次曝光的聖誕打卡位，包括<罐頭豬 LuLu聖誕華麗大宅>、 <首個罐頭豬 LuLu 3D全息投影互動遊戲>、 <10呎「Chill」巨型罐頭豬 LuLu聖誕樹>、<盲盒及閃卡提取機>、<罐頭豬 LuLu蓋印打卡站>及< 聖誕期間快閃店>，還有多款罐頭豬 LuLu自肥甜品換領，最適合相機食先的甜品控，午餐肉們一定要去朝聖！

景點1：罐頭豬 LuLu聖誕華麗大宅

今個聖誕，人氣爆燈的罐頭豬 LuLu換上一身超萌聖誕造型同大家歡度聖誕節！大宅門外站著結上大蝴蝶結及小鹿造型的罐頭豬 LuLu迎接客人，走進客廳又發現另一個可愛的罐頭豬 LuLu坐在火爐旁為賓客送上暖意！

景點2：首個罐頭豬 LuLu 3D全息投影互動遊戲

罐頭豬 LuLu鹿車出巡注意！為帶領大家開心暢遊冬日小鎮，罐頭豬 LuLu將坐上聖誕鹿車駕勢出巡，接載乘客遊走小鎮每個角落。大家記得要攬住豬腰坐穩呀！而在列車站內，罐頭豬 LuLu將會穿上華麗聖誕服走入動畫片中，首次透過3D全息投影 (Hologram) 及感應技術隨時現身與午餐肉們聯繫互動，顧客只要向其打招呼或做動作，圓碌碌的罐頭豬 LuLu便會以萌樣姿勢回應，非常窩心！

景點3：10呎「Chill」巨型罐頭豬 LuLu聖誕樹

場內有多個午餐肉們打卡位，當中以全港最高的10呎「Chill」巨型罐頭豬 LuLu聖誕樹最吸睛！與聖誕樹合為一體的罐頭豬 LuLu，頭頂戴上聖誕樹必備的星星帽，身穿掛滿裝飾的聖誕樹裙，圍上大蝴蝶結冷頸巾，擺定甫士等你可近距離合照呢。

景點4：盲盒及閃卡提取機

影完相後，可大玩閃卡機及盲盒提取機，apm x 罐頭豬 LuLu將推出期間限定別注版聖誕閃卡，以一套9款的可愛造型加上祝福潮語，最適合傳遞心意！同時，更有最受粉絲熱捧的盲盒提取機，包含多款經典及深受歡迎的罐頭豬 LuLu系列，更有獨家限量版全新登場，打開的時候令人超興奮！不論是那款樣子的罐頭豬 LuLu，全部都可愛到爆炸，等著大家帶返屋企呢！顧客只要追蹤apm Facebook 、Instagram官方帳號或即場登記成為 HappyBuyMall新會員，即有機會換領代幣一個於閃卡機換領乙張，而The Point會員以10,000分或指定電子消費券領取平台（即八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK）即日消費滿HK$500，即有機會於提取機換領乙盒 。(每日名額有限，先到先得，換完即止）

景點5：罐頭豬 LuLu蓋印打卡站

另外，午餐肉們也可走訪商場內4個秘點找尋豬跡，親手蓋印搞笑罐頭豬 LuLu紀念章，永久珍藏。完成旅程後，儲齊罐頭豬 LuLu印章更可換領神秘小禮物乙份！ 先到先得，換完即止。

景點6：罐頭豬 LuLu聖誕期間限定店

遊覽完多個互動遊戲打卡點，必定要到萬眾期待的罐頭豬 LuLu聖誕期間限定店買「手信」才算完滿！有超過100款的產品，包括罐頭豬 LuLu 文具、襟章及行李貼紙等！其中，更包括全新聖誕系列產品 - 罐頭豬 LuLu 聖誕小鎮系列盲盒、罐頭豬 LuLu 聖誕彩球異色版，及限量版XL 聖誕樹 LuLu 等。多款首次登場的精品，極具收藏價值，午餐肉們不容錯過！坐立在聖誕裝置的巨型罐頭豬LuLu 收集了所有人的聖誕願望，正在為大家準備專屬的節日驚喜！罐頭豬LuLu 認為最好的聖誕禮物是常伴大家左右，記得帶他回家呀! 此外，在這個聖誕裝置內，四處都隱藏神秘的任務等着你去完成！立即註冊 TOY0+ FANS 會員，於 apm 罐頭豬 LuLu 聖誕冬日裝置內完成任務，首 500 位成功解鎖任務的顧客可獲贈聖誕禮物一份。詳情請到聖誕裝置內的期間限定店查詢。

聖誕限定罐頭豬 LuLu相框 即時打印錄音紀念相片

遊完打卡景點，不要錯過同場罐頭豬 LuLu主題的Yum Me Print印相機，有一系列限定可愛LuLu相框可供選擇，即時打印你的靚靚打卡相，把充滿可愛LuLu的聖誕回憶帶回家珍藏！相片更可以加上錄音，只要用手機掃瞄相片上的QR code便可以在日後播放錄音，回味今個聖誕的美好回憶。

送特別版罐頭豬 LuLu自肥曲奇餅及apm X韓國人氣插畫師Nahum Kim座枱年曆

為迎接聖誕佳節，apm特別準備多款罐頭豬 LuLu特別版甜品及限量實用潮物，與顧客們分享聖誕喜悅，包括罐頭豬 LuLu 豬頭曲奇餅、apm X韓國人氣插畫師Nahum Kim 2022 限量座枱年曆及其他精美禮品等，充滿驚喜！The Point會員由即日起以8,000分及指定電子消費券領取平台即日消費滿HK$1,000，即有機會換領自肥曲奇餅; 由12月13日至2022年1月3日，The Point會員以指定電子消費券領取平台（即八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK）即日消費滿HK$300或憑800積分，即有機會換領座枱年曆。(名額有限，先到先得，換完即止）