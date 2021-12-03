楊紫新劇被指篤數獲封「8億姐」　晒窒息片求洗污名

內地女星楊紫本來今年有三部擔任女一的內地劇播映，其中兩部分別是和吳亦凡合演的《青簪行》，以及和肖戰合演的《餘生，請多指教》，不過因為吳亦凡涉強姦被拘捕，致《青》劇播映無期，至於本來定於9月播映的《餘》卻在開播前3天宣布以「因頻道編排調查」為由，要延期播放。

幸好楊紫和男星井柏然合演的《女心理師》在上月底（11月）順利播放，但開播不久卻傳出「篤數」的傳聞，網民發現網上顯示的播放量一天已達8億，對此十分質疑，認為內地人口達14億，冇可能有接近一半的觀眾收看，加上楊紫被批演出比以前浮誇，故她即被嘲為「8億姐」，後來《女》劇方面指發現播放量異常，認為是數據後台出問題，聲言會進行修正。

未知是否想一洗演技浮誇之名，楊紫的工作室發布了一段楊紫拍掐頸戲時，爭點當場窒息的短片。片中見楊紫突然被男星張海宇襲擊及被掐頸，不單被對方狂搖，更被撞到石柱上，歷時約20秒後，導演才喊停。此時楊紫即狀似暈眩的蹲下來，工作人員即上前查看，見她不單頸上有紅印，她氣若游絲的一邊喝茶，一邊安慰眾人，自稱只是缺糖才不適。

掐頸戲全程拍了三次，楊紫為求真實感，每次都叫對方落力的假戲真做，事後她自嘲以前拍動作場面時應付自如：「以前不是這樣，這個只是被掐了一下就暈了。」不少網民大呼心痛，更說不要再批評她：「楊紫不是流量女星，真的是演員，打戲鏡頭全真實，她在做應該要做的事。」、「這個努力的姑娘誰不愛？這麼好的一個演員！」