許廷鏗社交網成日被黑客入侵　自封「網絡安全達人」

歌手許廷鏗（Alfred）今日（2日）出席活動，笑言疫情多網上騷，現在就多了實體做的網絡活動，他曾試過社交網絡被黑客入侵盜用戶口，自言被盜用的感覺好差和好心痛。並苦笑自此成為網絡安全的「娛樂界達人」，不少藝人會問他意見，學懂自我保護。他最擔心是與歌迷私訊的內容被盜用，令歌迷私隱被公開，問到有沒有歌迷私訊向他示愛？他笑說：「每日都有，嗰啲唔怕畀人知，唔會回覆，因我怕回覆會尷尬，好似昨日遇到中學生合照，佢哋都喺社交平台私訊傳番相我和傾偈，係好實在，比人與人之間交流更直接更快。（有冇收過好露骨示愛？）我諗每個人都收過一啲ghost account，一模一樣嘅留言，我唔只會封鎖，直情會舉報。」覺得有理據就要舉報，因為會造成滋擾。

遇過攻擊性批評，Alfred也不曾被激嬲，覺得網民有不同聲音，食得鹹魚抵得渴，好像《全民造星IV》網民都有好多不同意見和聲音，自言不介意：「佢哋投入先會嬲啫！」問到有否試過與網民駁火，他即笑說：「唔敢！」因不想事件再延伸下去，笑言會「隻眼開隻眼閉」另外，自認回覆快的人，試過被懷疑他是否真是許廷鏗，令他啼笑皆非。