衛蘭揭衛詩涉毒瘡疤　怪妹妹自毀前程

ViuTV近日播出音樂訪談節目《歌手．門》第二季，先後邀請陳蕾、岑寧兒、周國賢、Gin Lee（李幸倪）、衛蘭（Janice）等做嘉賓，唱吓歌同時又分享音樂生涯故事。而日前播出Gin Lee同Janice嗰集，後者孖生細妹衛詩（Jill）亦以嘉賓身份現身，Jill突然自揭瘡疤，重提2009年喺日本同關楚耀嘅涉毒風波，呢件事令佢哋陷入事業低潮，被全面暫停工作，其中Janice就話當時有好多記者追訪佢問關於Jill嘅事，之後佢仲自爆有因而怪責過細妹︰「當然係有，咁多年嚟嘅事業一路都行得好順利，一下子因為呢件事發生而冇咗。」佢又話當刻發現娛樂圈呢一行真係好現實︰「當你紅嘅時候，啲人係會想同你做朋友，但當你跌到好低嘅時候，佢哋好似唔識你，我係第一次有經歷過呢樣嘢，覺得呢一行其實好現實。」

之後兩姊妹話走出窘境全賴信仰，除咗有屋企人同公司、同事支持之外，突然之間有好多娛樂圈嘅弟兄姊妹挺身力撐，收到好多鼓勵嘅說話，Janice最後亦話︰「呢件事如果冇發生，我哋都唔會遇到最大嘅祝福，就係遇見神，所以依家我冇再怪責過佢（Jill）。」