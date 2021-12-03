梅艷芳認與哥哥關係疏離　梅啟明：她欠我太多！

一代歌后梅艷芳的傳記電影《梅艷芳》正在上映，可是阿梅的哥哥梅啟明卻入稟高院控告侵犯其持有的「梅艷芳」商標，事件引起廣泛討論。然而，阿梅與梅啟明之間的恩怨情仇，至今依然是大家的話題。

阿梅曾接受過東方日報訪問，道出與梅啟明關係比較疏離，她說：「以前Ann（胞姐梅愛芳）說話比較多，她是我和媽媽之間的橋樑，我不會跟媽媽直接說話，直到Ann走了之後，媽媽則成為我跟哥哥溝通的橋樑，從媽媽口中才得知哥哥的消息！」她更表示自己跟屋企人緣薄，又坦言對於媽媽，她是有義務和必須去照顧她，但對於其他兄弟姊妹，她不便做得太多：「大家有一對手，一對腳，何解我所做的要Over（超過）那麼多？負起家庭擔子的責任不應以賺錢多少來衡量！屋企已不用他們照顧和操心，我同哥哥之間的事......算啦！都已過去，但我的肩膊負荷已很重，所以我真的好攰！」

有指梅啟明生活揮霍，更有傳透過母親要阿梅拿錢給他，而在阿梅死後，梅啟明在一次訪問中談到阿梅時，曾講過：「我從沒做過令阿梅不開心的事，沒對不住阿梅，是她欠我太多。不是我欠她太多！」梅啟明亦表示，當年自己借阿梅錢做生意結果虧損幾百萬的事情都是外間造謠，他說：「當時我問阿梅借30萬元在元朗搞狗場，其實之後我去了美國發展，交給阿媽打理狗場，阿媽搞到一團糟，雖然虧了錢，但阿梅沒埋怨，但外面人卻造謠說我虧了她的錢！」而當年外界普遍的說法是，梅啟明借了梅艷芳200萬元用來開公司，但是最後公司9成的資金卻不知去向。

阿梅離世前立下遺囑及信託基金，將自己兩處物業贈予好友劉培基，預留逾百萬元給4名外甥及姪女作教育經費。剩餘遺產委託信託有限公司管理，每月支付給母親覃美金約7萬元為生活費直至母親去世。可梅媽對阿梅的遺產分配表示質疑，此後在梅啟明陪伴下，執着地打起了爭產官司，後經法庭改判雖然每月可獲生活費12萬元，但梅媽多次被追討爭產案的律師費，加上支付管理遺產 信託人等費用，遺產現金已所餘無幾，而她先後控告遺囑執行人、主診醫師、遺產受益人等，結果也都以敗訴告終。2004年到2011年的七年多來，梅艷芳的母親覃美金多次抗訴，屢告屢敗。2011年5月10日，高院下達終審判決書，梅媽在此敗訴，同年7月18日梅媽對阿梅的「遺產案」在終審法院終極敗訴仍不服氣，在中環一間銀行總行前拉上橫額抗議，以示不滿。