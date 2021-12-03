自爆被家暴！徐熙娣撩西裝男一夜情

台灣女星徐熙娣（小S）神隱了一段時間後，最近頻頻更新社交網為自己的復出造勢，她的全新節目《熙娣想聊》將在12月23日首播，今日（3日）亦釋出預告片，片中她不改大膽作風，更自爆被家暴，但似乎只是為節目效果而開的玩笑居多。

小S請來一位曾結過2次婚的男嘉賓，她調侃對方說：「你會打老婆嗎？我以為只有我老公會家暴，難怪你會結兩次婚。」另外，她又逼問另一位男嘉賓：「你當時為甚麼不跟我求婚？小S跟孟耿如，誰的身材比較好？」雖然對方的樣子被打格，但有網友就從問題中推斷被問之人是孟耿如的丈夫黃子佼，亦即是小S的前男友，又見小S又問黑衣西裝男：「你想跟我一夜情嗎？」

討論大尺度話題

除了男藝人，小S也跟女明星討論大尺度話題，例如「老公哪一種時刻會性感到想立刻撲倒」，她隨即開黃腔給出選擇：「下麵給你吃的時候！」令大家笑到肚痛，粉絲們見到預告片都大呼期待。此外，今日小S在社交網甫出一張包到冚，跟友人縮在一起的工作照，並留言：「好久沒有工作到凌晨2點，還是天殺的寒流！不過很爽～旁邊2位是賣肉包花卷的阿姨、和老爹專用替身，謝謝來探班。」