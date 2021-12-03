挑戰行山100公里！吳業坤踩屎險跌落坑渠

藝人方紹聰（奶仔）之前曾花6日5夜行均全港一圈，為慈善機構籌款，近日他第3度參與樂施會毅行者，並找來同屬行得之人兼其中學同學吳業坤，一齊組隊挑戰100公里行山大賽。他們在比賽期間遇上氣溫驟降，沿途溫度只有7、8度，當他們到達山頂時大風到企不穩，體感溫度只有2、3度，他們衣衫單薄，穿着短袖運動衣、風褸及短褲，全靠意志撐過去，最終以34小時48分鐘完成賽事。

奶仔透露今次跟隊友們出錢出力，現時籌得萬多元，他們由西貢開始行到元朗，沿途穿過香港及九龍大部分的山，講到難忘事，他說：「最深刻係好眼瞓，因為當日要拍嘢，我朝早7點已經起身，跟住由夜晚9點開始行咗30幾個鐘，差不多50幾小時冇瞓，雖然其他隊友比我瞓得多，但去到最後階段，其實所有人都係好迷迷糊糊咁行，吳業坤差啲跌落坑渠，有幾段路係我恰埋眼，佢捉住我對手行，跟住到佢恰埋眼，我帶佢行。」

全男班參加比賽

除了跌落坑渠，奶仔大爆吳業坤踩屎，認真狼狽：「佢買咗隊新鞋諗住精神奕奕咁去參賽，點知一來就踩屎，佢唔係踩，係踢咗落去。」他覺得最難得是辛苦完，大家行到終點仍識得笑。問到為何邀請吳業坤一齊比賽？他解釋說：「我同佢係好朋友，而且佢之前喺日本行得好勁，要行100公里唔簡單，今次過程絕對增進感情，大家共患難30幾個鐘頭，乜都傾晒。」奶仔之前成立了一個行山隊伍Gang Hike，經常相約一班志同道合的人行山，他說：「我哋有唔同組別，有悠閒組、高級組，希望將來可以搞慈善行山比賽就好圓滿。今次參加比賽係全男班，因為時間比較倉促未搵到女仔，而且好少女藝人可以捱到幾10個鐘。」