性感女英雄　鬥戰力最強

相信好多人都有睇過日本特攝片集系列，好似《幪面超人》、《戰隊》等，感受正義英雄打擊邪魔奸黨嘅一番熱血，當中仲出好多女戰士各領風騷，今日就搵來兩位性感女戰士嚟比併一下，睇吓邊個最出色！

特攝美女

今年22歲嘅工藤美櫻擁有一副正統派面孔，氣質清麗脫俗，如果能夠把握機會攀上一線女優位置應該唔係難事，就算唔喺影視界發展，憑住一副高挑、白滑又婀娜嘅身材，喺寫真界發圍同樣冇問題。

9年前，亦即係佢13歲嘅時候，以童星身份登場，當時嘅藝名叫藤谷真奈，後來就改用現時藝名。佢嘅演員之路可算相當順利，得到好多機會演出電視劇，首部劇集就係《幪面超人Ghost》，演出當中嘅女角深海花音。幾年之後，喺另一部特攝片集《魔進戰隊煌輝者》更擔任重要角色，就係扮演粉紅戰士大治小夜。今年美櫻再續前緣，演出《幪面超人Specter × Blades》，亦係扮演番深海花音呢個角色，今次仲可以變身做超人Kanon Specter添！由於一直以來好少有主要演員會喺《幪面超人》及《戰隊》系列演出，而且仲要擔演重要角色，而美櫻就係製作公司東映拍攝特攝片集有史以來嘅第一人，亦因而被稱為「特撮美女」。

工藤美櫻

年齡：22歲

身高：5呎5吋

三圍：33C-23-33

日本一美Body

奧山和紗係一位出色嘅女英雄，今年27歲嘅佢，擁有一副美艷嘅正統派面孔，面上仲多幾分女人味，從某啲角度睇，同一代寫真天后原幹惠有幾分相似添，雖然身材冇咁激凸豐滿，但係勝在夠高挑且帶健美感，腰幼之餘上圍同坐圍都唔細，胴體曲線優美，因而被封為「日本一美Body」！

和紗喺宮城教育大學修讀初級教育教員學科，本身諗住做教師，不過被星探發掘去做模特兒之後，就決意喺演藝界發展，同時亦以寫真女優身份演出，曾參加「Galcon 2014」以及「Miss 美麗20代比賽」兩個選美活動都奪得亞軍。2018年佢得到好機會發圍，先後演出《快盜戰隊魯邦連者VS警察戰隊巡邏連者》電視劇以及特別版電影，而佢就扮演當中警察戰隊裏面嘅警察戰士3號明神司紗，表現強悍，掌握打鬥動作亦似模似樣，因而就被稱為「最強女英雄」。

奧山和紗

年齡：27歲

身高：5呎5吋

三圍：34C-24-34

第1回合

鬥身手

工藤美櫻可以話係有姿勢冇實際，拍攝特攝片集嘅時候身手認真麻麻，至於奧山和紗一向都有運動，更加係棒球健將，所以演繹女英雄嘅時候有型有款又夠硬淨，身手明顯勝幾籌。

第2回合

鬥靚樣

雖然奧山和紗個樣都生得好靚，但係如果講到演出特攝片集，佢作為視死如歸嘅女戰士，成日都打到口腫面腫，相反工藤美櫻幾乎冇咩打鬥受傷場面，形象十分省鏡。

第3回合

鬥身材

工藤美櫻身材纖巧又高挑，擁有一身透明感肌膚，至於奧山和紗同樣生得高挑，而且身材帶健美結實感，兩人都相當吸引，所以呢個回合真係好難分高下！

平分秋色

奧山和紗同工藤美櫻都會因為拍攝特攝片集而人氣勁升，而佢哋喺電視界同寫真界都表現出色，可謂各具魅力，呢次比併結結可以話平分秋色，打和！