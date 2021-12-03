【留空位悼故友】林青霞同「新藝城七怪」飯敍

大美人林青霞已息影多年，但貴為影壇代表人物，她的一舉一動依然備受外界關注，她日前在個人專欄上晒出同張艾嘉，以及「新藝城七怪」成員之一的曾志偉、黃百鳴、麥嘉、泰迪羅賓、施南生飯敍的照片，看到眾人面容笑容，相當開心！其實林青霞跟他們都很久沒有敍舊，這次飯敍，是為了悼念於上月因病離世的故友石天，專誠預留了一個位畀石天，還夾餸到預留給石天的飯碗和幫手斟酒，散席時分別向這個空位作告別。

林青霞透露當天出席飯敍前，都擔心他們到時候會哭，氣氛沉重令這餐飯怎樣吃下去，但她到達餐廳之後，除了施南生神色哀傷準備會哭之外，其他人都心情都未有受影響，她拍了麥嘉的背以示安慰，而麥嘉就以瓊瑤的金句「第一要活得好，第二要活得久，第三病了要走得快」作回應說：「沒事，很好啊！幹嘛要哭！有甚麼好哭的！」而曾志偉雖然遲到，但原來他在另外一個飯局趕過來。他們在飯局上講了不少於新藝城的趣事，曾志偉說：「麥嘉家裏有一個小房間取名奮鬥房，每天晚上11點他們幾個都會在那兒聊劇本，直到天亮，新藝城許多大大賣座的電影，就是從這個小房間裏撞擊出來的！」

對石天最難忘的印象

林青霞於文中分享對石天最難忘的印象，是於70年代中她來港拍戲，戲中石天演一個小角色，他們只有一個下午的戲份，覺得石天性格好幽默，於收工時買魚蛋給她吃，令她感覺好像回到學生時代，記憶十分美好！文中最後她跟石天道別：「別了，石天，祝願你的魂魄能夠找到一個適當的住所，再一次重生，再一次復活。」