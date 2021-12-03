聲夢鬥戲！姚焯菲咇淚叻過炎明熹

炎明熹（Gigi)、姚焯菲（Chantel）、詹天文、冼靖峰、何晉樂（Rock)、張馳豪等晚上（3日）到鑽石山宣傳周日（5日）出街的校園歌舞劇《青春本我》，席間首播劇集歌曲《快啲快啲》MV，吸引大批粉絲棒場，企滿商場。

Gigi與Chantel受訪時皆指只是拍攝時看過重播片段，還未看過剪接好的成品，故對劇集出街感興奮。Chantel最難忘是在劇中突破自己，拍攝喊戲，她說：「好想睇呢場喊戲，真眼淚嚟，好期待。」Gigi則說：「我哋同日拍喊戲，嗰日見到Chantel佢就喊緊，佢一見個公仔就喊到，真係好叻，我嗰日拍喊戲第一take都喊唔出，之後開始入到戲，啲眼淚都進步咗，可以自然流露，會繼續加油。」Gigi又表示難忘拍攝發脾氣的戲份，因自己少有脾氣。講到總導演爆一班學員拍攝時相當頑皮，Chantel笑說：「唔使拍攝嘅時候，大家都掛住唱歌同啍歌，因為要收音，都畀人鬧叫我哋靜靜。」問到Gigi可有被罵﹖她笑說：「又好似冇，因為我都冇乜出聲，但係所謂嘅鬧都係錫我哋嘅語氣，唔係話嬲嗰種。」

講到Gigi參加《聲夢傳奇》前的中間分界髮曝光，被網民讚有仙氣，她笑說：「竟然，我冇仙氣，只係得魔氣。嗰陣應該係參加比賽前，音樂學校嘅Live表演，當時學咗結他都唔係好耐。」