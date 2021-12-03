身體柔軟嘅脫星有乜好睇？咪就係佢哋有兩個最重要嘅特徵，薄身身材好同埋大玩高難度體位囉，如果加埋樣靚五官標致，呢類軟體脫星真係夠晒吸引，就好似今日介紹嘅3部作品咁，當中嘅脫星個個都係軟體女神，喺床上絕對係十項全能。

瑜伽靚偈

講起軟體，梗係一啲練開瑜伽嘅脫星，佢哋嘅身體真係夠晒柔軟。呢套由Elegant Angel製作嘅《Yoga Pants #4》，就搵嚟Angel Youngs、Maddy May、Charly Summer等脫星演出，佢哋個個都係瑜伽達人，而且身材玲瓏浮凸。為咗凸顯迷人身段，佢哋唔單止穿着瑜伽服上陣，仲會着住衫曳曳，令四仔迷睇得更加興奮。尤其擁有魔鬼身材嘅Maddy May，床技精湛又表現搶韁，睇到人血脈沸騰呀！

火辣晨操

起身做伸展運動，係唔少女士嘅指定動作，而呢套由21 Sextury Video推出嘅《Ready For Morning Anal》，故事講述囡囡朝早起身做體操，因為身材太迷人，又動作太誘人，搞到男伴慾火升溫，跟住體操變咗做晨操。其實又唔能夠怪男伴咁急色，皆因演出嘅脫星Tina Kay、Anya Krey、Eveline Dellai等，佢哋嘅身材實在太火辣，其中Tina Kay更係天使魔鬼混合體，加上身體柔軟度高，大玩各種高難度動作完全難佢唔到，唔單止令男優爽到飛起，就連四仔迷都興奮無比。

高質索模

裸模嘅身材有幾正，相信唔使多講，原來佢哋嘅身體柔軟度仲相當高，想知有幾高，就要睇呢套由Tushy炮製嘅《Anal Models #9》。今次搵嚟Emelie Crystal、Manuel Ferrara、Casey Calvert等脫星演出，佢哋喺投身四仔界之前，本身都係人氣高企嘅裸模，擁有柔軟身體嘅佢哋，不但輕易做出高難度體位，床上交鋒更係相當投入，反應一流！講到最令人印象深脫星，莫過於Emelie Crystal，事關擁有一對修長美腿嘅佢，肢體動作零舍優美，令人賞心悅目。

碟評

今次3套作品中嘅脫星，都屬於身體柔軟一族，故此極具觀賞性。不過講到視覺效果最誘人，非《Yoga Pants #4》莫屬，事關片中嘅脫星身材迷人，加埋着衣曳曳嘅演出，令人睇得更加過癮，尤其係玩到汁液橫飛，緊身褲濕透嘅畫面，嗰種興奮度真係非筆墨所能形容。至於《Ready For Morning Anal》同《Anal Models #9》同屬後門演出作品，前者嘅唯美拍攝夠晒美感，後者則以高質裸模為賣點，各有吸引之處。