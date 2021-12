《聲夢傳奇》一班學員,晚上(3日)在鑽石山宣傳校園歌舞劇《青春本我》,冼靖峰(Archie)對於貪靚一面被搬到角色上,他笑說:「個個都貪靚,純粹只係將呢部分放上銀幕,角色仲有其他元素嘅。」他又透露劇中與何晉樂(Rock)有「親密行為」:「拍嗰陣我哋都有啲係冇跟劇本,都係自己玩吓玩吓咁,但係可能我哋好friend,化學作用導演都話好,係佢哋想要嘅嘢,希望大家會鍾意。」

他又指劇集最難忘的反而不是拍攝,而是劇集的主題曲,他說:「劇集主題曲《青春本我》係同Rock合唱,錄音都冇太大感覺,有日音樂總監Johnny Yim話主題曲歌詞第一句『We have it all』原本係『We had it all』,後來改咗,首歌依家係講現在所擁有,但佢話20年後我哋再唱已經變成我哋15位學員嘅共同回憶,原來首歌有咁嘅訊息,聽到真係好大衝擊,但係依家聽都仲未有靈魂,可能過5年、10年、20年到時會喊住唱。」