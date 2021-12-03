胡鴻鈞想請蔡思貝食飯：我同佢係…

歌手胡鴻鈞今晚（3日）出席九龍灣舉行的音樂頒樂禮，他獲頒「鑽石演繹男歌手」、「鑽石唱作男歌手」、歌曲《明知故犯》獲「鑽石唱歌曲」，他與蘇道哲的《謝謝你的應援》就獲「鑽石原創歌曲」，共奪4個大獎，成全晚大贏家。完成演唱會只休息了一天便開工的他，為劇集宣傳，同時又要繼續做演唱會事後的工作外，更準備相約台前幕後工作人員食慰勞宴，接近年尾和聖誕節，大家都好想相聚，他說：「無論公事私事每日都有嘢發生。（請蔡思貝食飯？）佢開緊工，等佢，佢哋成班姊妹團SÏXTERS忙完，就會約佢食飯。（你都係姊妹？）冇錯，我其實同佢哋一群，都係姊妹嚟！」

胡鴻鈞表示第一次參予此盛事，驚覺已踏入頒獎禮月，希望今日是好開始，問到是否對之後的頒獎禮更添信心？他說：「今年我已經覺得自己係大贏家，首先有劇出，做到好滿意嘅歌同開演唱會，年尾將會出碟，對我嚟講已經好豐收。」他說參加頒獎禮是抱着去派對的心態，當然有獎會好開心，自言入行頭幾年最有信心，但之後發覺獲得認同，才是最大的獎項。同場《全民造星》出身的「細貓」應智越獲「鑽石跳唱歌手」，至於黃翊、歐信希、譚嘉儀獲「鑽石人氣歌手」，露雲娜和莫旭秋獲「鑽石真經典歌手」；李龍基和肥媽獲「鑽石殿堂歌手」等。