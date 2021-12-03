做番歌手有獎攞！陳展鵬話唱歌易過拍劇

陳展鵬今晚（3日）出席頒獎禮，獲頒「鑽石人氣網絡男歌手」及「鑽石觸目全方位歌手」獎，而他的《零歲》更獲得「鑽石人氣歌曲」獎，對於重返樂壇便獲得好成績，他直言歌曲今年頭推出，一直以為攞獎冇望，故有機會參與樂壇成為一分子，百花齊放感到好高興，希望可以繼續唱下去。提到身邊朋友都說逆境好難艱，還要唱歌做音樂？他覺得如果唱歌和拍劇相比，唱歌較易，因為只要自己用心去唱便可，但拍劇則牽涉很多人。展鵬表示不急於出碟，可以多儲點歌，認為除了出碟，還有很多途徑和選擇可以讓更多人聽到他的歌聲。

另外，最新一集的無綫節目《讀心專家》，展鵬與老婆單文柔擔任嘉賓，展鵬表示沒有想過要讀老婆的心，反而希望遲些相約讀心師松明食飯傾偈，想向他請教小兒讀心術，他說：「如果學到一啲方法去引導小朋友嘅性格思維，所有家長都會開心晒，起碼自救。不過做到讀成人的心，但未必讀到小朋友，可能愈簡單愈難。」他說自己從未玩過讀心，本身不抗拒，覺得是遊戲節目，但玩了一兩個遊戲之後，不禁心寒，他說：「全部畀佢估中，完全冇假，我發誓，尤其去超市買餸環節，我初時仲估老婆一定會整蒸豬肉畀我食，因為呢排佢成日失敗，有時煮到太硬，公司餐廳好食過佢，點知佢竟然買意粉，畀讀心師估中。」