【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月初一丙戌土閉日

吉時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、補塞

忌：嫁娶、開業、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

理財要謹守量入為出原則，免得日後負債。

金牛座

敞開心扉，跟朋友分享想法，會得到共鳴！

雙子座

自覺性強，即使有大堆事要兼顧也能應付。

巨蟹座

桃花運正在靠近，前提是先提升個人修養。

獅子座

發火對解決問題零幫助，保持耐性最重要。

處女座

財運不錯，與人合作投資，結果令人驚喜。

天秤座

求好姻緣切忌操之過急，以免感情錯付。

天蠍座

心情大好，趁周末吃喝玩樂，可望盡興。

人馬座

現實跟預期有出入，工作量多得令你吃不消。

山羊座

受不了共事者的拖拉作風，內心有種無力感。

水瓶座

積極拓展人脈網絡，可令事業更上一層樓。

雙魚座

面對批評要保持理性，故步自封沒有好處。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）蛇 人氣旺

（跌）龍 心情差

鼠

運勢不錯，抽空聯誼會友，利拓展人脈。

牛

工作士氣高，趁機爭取表現，多勞多得。

虎

事業運稍遜，做事要認真，馬虎易惹禍。

兔

理財能力強，能把錢花在最需要的地方。

龍

是日沖煞，有可能收到令你心酸的消息。

蛇

人氣上升，與同事相處和諧，諸事順心。

馬

麻煩纏身，忌多管閒事，更不適宜賭博。

羊

生活壓力大，要學會用平常心面對一切。

猴

心情暢快，沒有煩惱，健康運隨之上升。

雞

精神奕奕，行動力強，工作表現受認同。

狗

財運低迷，花錢要節制，提防入不敷出。

豬

做事懂變通，積壓多時的問題可望解決。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座究竟要多久才會愛上你？

白羊座：

個性直接，喜歡就喜歡，從不包裝及掩飾，愛上你可以是幾天的事，甚至一見鍾情。

金牛座：

要較長時間去觀察及揣摩，保持理智，亦因為認真，要循序漸進，會是一至兩年的時間。

雙子座：

第一次跟你交談就可以有感覺，相信愛上你是短時間的事，言談之間，大家有交流及身體接觸已代表可以開始戀愛了。

巨蟹座：

每次要戀愛前，腦裏都會假設很多問題，不斷分析，這部分可能要幾個月時間去整理。

獅子座：

要愛上你只需要幾星期，過程中大家有很多約會，每次都玩得盡興，明顯是散播「你要愛上我」的訊息。

處女座：

屬於分析計劃型，只要碰巧有結婚的需要，愛上你可縮短至一年之內，他當然是有要求的人，是目標導向。

天秤座：

是外貌協會的代表者，如果對象有外在美，相信很快就會將感覺投入，一兩星期就可以一起了。

天蠍座：

第一感覺很重要，如果對你有感覺，會花一些時間再觀察及深入了解，或者要幾個月去調查你及做測試。

人馬座：

風趣幽默，已經是討人喜歡，他要愛一個人只需很短時間，幾天？但往後的事就往後才打算……

山羊座：

愛一個人會包含負責任，所以不會作草率決定，可能要一至兩年的時間去消化，計計數自己能否承擔得起。

水瓶座：戀人及朋友關係可能是差不多，有時他自己也未必想搞清楚，朋友還是情人，或者要很長時間才有答案。

雙魚座：

只要幾分鐘就愛上你，當有一絲浪漫在空氣中浮游，幻想就隨之發生，愛一個人是不需要理由及邏輯的。