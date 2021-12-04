視后未袋過落袋！姚子羚甘願犧牲色相零的突破

憑劇集《大步走》及《拳王》角逐視后的姚子羚一直覺得，獲獎要靠天時地利人和，只望在《拳王》中可跟神級演技的黎耀祥擦出火花，揚言不介意為演出而犧牲色相，但最恨做的角色竟然是「菠菜蓮」！

藝人姚子羚在無綫台慶劇《拳王》中要周旋於拳擊界的男性之中，不過就毋須落場打拳，她笑言每次拍拳賽戲，自己就在旁食花生對眾肌肉男評頭品足，並自言也心郁想演女拳王，不介意為角色犧牲色相，若要從肥妹或肌肉女二選一，她稱寧願變身肌肉女：「因為我唔容易肥，我唔係極度鍾意食嘅人。」子羚對上一次跟黎耀祥合作已是9年前的劇集《造王者》，今次在劇中跟對方亦敵亦友要暗中較勁，心態分別頗大：「以前係想從佢身上偷師，希望佢塞錢落我袋，今次好希望可以同佢擦出火花，我雖然未必可以追到佢，但都想做到。」

有份提名視后的她講到獲獎信心時，她坦言此劇始終是以男性主導，她反而看好同劇的黎耀祥及張振朗，至於會否覺得自己跟獎項總是一步之遙？她說：「攞獎真係天時地利人和，我向來抱住平常心，你唔諗反而會有出人意表收穫。」勁敵林夏薇在《七公主》中表現亮眼，問到可願意像對方一樣大露背演出，她直言：「要同監製了解，如果劇情同角色上要咁做都可以，只要唔係賣弄，做足安全措施係OK。」不過，她笑言最想挑戰的角色反而是街市妹：「我有諗過同陳山聰一齊拍一個發生喺街市嘅故事，佢做賣魚勝，我做菠菜蓮，我鍾意做貼地角色。」

另外，談到感情狀況，子羚避答是否單身：「感情事我唔想講太多，到有一日我真係搵到我嘅真命天子，我好樂意同大家分享。（講出嚟無好結果？）唔關事，我唔一個高調嘅人，特別係感情事，好多時我另一半都唔係呢行嘅人，唔想影響到對方。」

場地提供﹕金色不如帰