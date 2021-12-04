公平咩？姬絲汀鄧絲呻片酬不及「蜘蛛俠」杜比麥佳亞

男女明星「同工不同酬」的情況在荷里活屢見不鮮，而美國女星姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）最近受訪時就大爆2002年拍攝超級英雄電影《蜘蛛俠》（Spider-Man）時，和男主角杜比麥佳亞（Tobey Maguire）的片酬差天拱地！

姬絲汀說：「我同蜘蛛俠之間薪酬嘅差距非常之極端，我當時諗都唔諗，只知道杜比演蜘蛛俠。但你知道邊個喺《蜘蛛俠2》張海報上？係我同蜘蛛俠。」在3集《蜘蛛俠》中姬絲汀一直飾演「蜘蛛俠」Peter Parker的情人Mary Jane Watson（即MJ）。據知杜比接拍《蜘》首集時收400萬美元（約3,120萬港元）片酬，而續集及第3集他的片酬已急升至1,500萬美元（約1.17億港元）另加7.5%票房分紅。至於姬絲汀拍攝《蜘》3集的片酬就差好遠，拍攝首集僅收200萬美元（約1,560萬港元），而續集就上升至700萬美元（約5,460萬港元），拍攝第3集時亦只僅收800萬美元（約6,240萬港元），連1,000萬美元（約7,800萬港元）都唔過！

雖然片酬遠遠不及拍檔，但姬絲汀表示不介意，因為她好恨演《蜘蛛俠》。她說：「我好想參與呢套戲，我好喜歡，而我亦好希望我哋可以拍攝第4集。我唔理近年那個版本《蜘》。所有人都好喜愛我哋嘅《蜘》。我講得啱唔啱？我寧願拍舊版本都唔想拍新一輯。