東方日報C1：梅啟明告《梅艷芳》侵權索賠　梅媽斥財迷心竅

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明昨日入稟高院，控告製作電影《梅艷芳》的安樂影片涉侵犯其持有的「梅艷芳」商標，要求賠償！素來與梅啟明感情甚佳的梅媽，卻一反常態與兒子「割席」，指他自把自為，更大鬧對方財迷心竅，梅啟明對此卻冷淡回應：「有咩問題呢？」而電影公司表示事件已交由法律團隊處理。

描述已故樂壇天后梅艷芳非凡一生的傳記式同名電影上月中上映，掀起不少話題，阿梅「失散」多時、身在加拿大溫哥華的姨甥、即梅愛芳兒子潘文皓亦有欣賞該片，並於社交網隔空向天上的姨姨報平安。而阿梅胞兄梅啟明早前亦看過該片，但大彈電影對梅家之描述太少，對影片十分不滿！

前日，梅啟明更入稟高院控告製作該片的安樂影片侵犯他持有的「梅艷芳」商標。據入稟狀指，原告梅啟明持有「梅艷芳紀念有限公司」並用以進行活動紀念阿梅。他自2004年11月24日起持有「梅艷芳」及「Anita Mui」的一般商標註冊，至2018年除夕遞交了防禦商標申請，將商標覆蓋範圍具體化，其類別亦包括影音器材、文具、服裝、電影及各項商業活動等。

入稟狀還指出梅艷芳有極高知名度，以她名字作為品牌名稱及連帶商標極具商業價值。梅啟明指電影公司在製作《梅艷芳》時，其過程、內容及宣傳品均未得到他同意，便使用了其註冊商標，會令公眾誤解該片與他有關，他還指電影公司的侵權及錯誤行為，令他造成損失，故入稟高院申請禁制其繼續作出侵權行為、交出侵權物品及要被告作出賠償。

阿梅逝世翌年即做註冊

梅啟明入稟告電影公司，一向與他感情甚佳的梅媽受訪時卻大唱反調，指自己全不知情，並大鬧對方：「我乜嘢都唔知，佢喺出面自把自為，冇同我傾，我同佢唔啱！（佢話喺2004年擁有『梅艷芳』商標註冊？）我一概唔知，佢冇同我商量。」梅媽指昨日透過朋友才得知兒子行動，問到會否同意他的做法？她即勞氣地表示：「我梗係唔同意！佢搞乜嘢？都唔關佢事，做乜去告人。（會唔會打畀佢了解吓？）諗緊，但我阻止唔到佢，佢財迷心竅！」

梅啟明昨日接受電話訪問，重申2004年起持有「梅艷芳」及「Anita Mui」的註冊商標，而商標每隔10年需申請延續，至今仍是商標持有人。他又稱早在6月、安樂影片製作《梅》片時，曾多次去信指對方侵犯商標，惟一直未有得到回覆，故決定入稟高院控告。問到索償金額？他迴避說：「日後嘅事。」對於梅媽表示對入稟不知情，他卻揚言有告知對方，至於被梅媽斥「財迷心竅」，他淡然說︰「有咩問題呢？（你哋唔啱？有誤會？）冇啲咁嘅事，我同佢係一齊住，日日都見面，只係最近佢入咗院兩個星期。（佢有咩唔舒服？）天氣轉冷，都係啲老人病啦！」

於片中飾演梅艷芳的王丹妮與一眾演員廖子妤、劉俊謙等，口徑一致指不太清楚事件，不便評論。王丹妮說：「唔好意思，呢方面請聯絡電影公司。」而安樂方面回覆：「由籌備至開拍到現在，我們一直有法律團隊跟進處理有關法律問題，並在合法的基礎下進行電影《梅艷芳》的製作。現這事件已交由我們法律團隊處理，現階段我們不作任何回應。」《梅》片截至前日，香港票房收約4,700萬，內地票房累計1億元人民幣（約1.22億港元）。

案件編號：HCA 1811/2021

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