冬至團圓食好啲　太興冬至盆菜足料到爆

【特約報道】踏入充滿節日氣氛的12月，想安在家中以美食享受團圓之樂？首選當然是 足料到爆的太興鮑魚盆菜！太興盆菜均在香港即日鮮製，用料豐盛又矜貴，最重要是取貨方便，食得開心又放心。

今年太興推介3款節日盆菜，包括6位用「鮑魚豐盛盆菜」（需3天前到分店預訂）、8-10位用「極品鮑參花膠至尊盆菜」及12位用「極品鮑魚開心大盆菜」（需3天前電話預訂，於辦公時間致電2558 6808訂購），而冬至盆菜由即日至1月15日預訂可享優先價、而新春盆菜則由2022年1月1日至23日訂購才享優先價。現凡訂購任何盆菜更可獲贈價值HK$168的太興美食優惠券，「足料到爆」之餘更是「抵食到爆」！

「鮑魚豐盛盆菜」足6位用分量，用上20款珍品包羅萬有，包括原隻蠔皇鮑魚、蠔豉、大蝦等，也少不了招牌燒鵝和桶子油雞，正價HK$838/盆，12月15日或之前訂購尊享優先價HK$788/盆。

另一款滋養推介是「極品鮑參花膠至尊盆菜」，選用了21款珍品食材，包括滋補養顏的紅紋花膠、蠔皇海參及紅燜花菇外，更有香脆可口的五星級燒肉，設有8至10位用分量，免費送貨到府上，正價HK$2,130/盆，12月15日或之前訂購尊享優先價HK$2,030/盆。

最後一款窩心推介是「極品鮑魚開心大盆菜」，設有專人免費送貨到府上，毋須費神費時準備，輕鬆與親友在家歡度佳節，備有12位用分量，正價HK$2,030/盆，同樣於12月15日或之前訂購尊享優先價HK$1,930/盆。當中必食瑤柱蠔豉福袋，內裏盛滿日本瑤柱、鮑汁蠔豉和雪耳，果真是「小福袋，大滋味」！

此外，現凡訂購任何盆菜，可獲贈價值HK$168太興美食優惠券，適用於惠顧早、茶、晚市、外賣燒味及罐裝食品。顧客於回收期間把已徹底洗淨的太興盆菜鋼盆連底格交回分店，更可獲晚市小菜HK$20優惠券乙張以示感謝支持環保。